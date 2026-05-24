Informe interno del Partido de la Gente pone en duda nulidad de elecciones y descarta fraude

La disputa interna en el Partido de la Gente por la validez de sus elecciones nacionales sumó un nuevo episodio, luego de que se conociera un informe técnico electoral que cuestiona la decisión de anular el proceso y repetir los comicios internos.

El documento, según diario La Tercera, revisa las irregularidades detectadas en distintas mesas de votación y analiza si estas tenían la magnitud suficiente para modificar el resultado final de la elección de la Directiva Nacional.

Según el informe, gran parte de las observaciones detectadas corresponderían a errores formales, problemas administrativos u omisiones de registro. Además, sostiene que en la mayoría de las mesas revisadas existían actas, firmas y elementos mínimos de trazabilidad que permitían respaldar el proceso electoral.

En esa línea, el texto concluye que “no se aprecia evidencia técnica suficiente de fraude electoral sistemático o coordinado” y agrega que las inconsistencias detectadas no tendrían un impacto suficiente como para revertir el resultado general.

Uno de los puntos relevantes del análisis es la diferencia de votos entre las listas en competencia. El documento señala que la distancia oficial entre la lista ganadora y la segunda mayoría alcanzaba los 56 votos, mientras que los sufragios directamente objetables y cuantificables llegaban solo a ocho.

El informe identifica observaciones en mesas de ciudades como Calama, Ovalle, Coronel, Villarrica y Angol. En algunos casos se detectaron diferencias menores entre firmas y votos emitidos, además de problemas vinculados a custodia documental, supervisión o acceso a padrones electorales.

Pese a ello, el reporte sostiene que incluso bajo un escenario extremo de exclusión total de los votos cuestionados, el resultado final no cambiaría. También plantea que, aun invalidando completamente algunas mesas observadas, la lista que mantenía ventaja seguiría imponiéndose por una diferencia residual.

“Los antecedentes actualmente disponibles no permiten acreditar fraude sistemático, alteración masiva del proceso, pérdida generalizada de trazabilidad electoral ni incidencia material suficiente para revertir el resultado final de la elección”, señala la conclusión general del informe.

El texto añade que, incluso considerando escenarios más severos de revisión, la Lista B continuaría manteniendo ventaja, por lo que la medida “más defendible” desde un punto de vista técnico-electoral sería conservar la validez general del proceso.

El informe además se suma a otros antecedentes internos que han surgido durante la crisis del partido, donde incluso integrantes del Tribunal Supremo manifestaron reparos a la decisión de invalidar completamente la elección y ordenar nuevos comicios.

En ese contexto, el documento cuestiona que no se hayan agotado todas las diligencias objetivas de verificación antes de adoptar una medida de “máxima gravedad institucional”, como la nulidad nacional del proceso.

También menciona la presencia de observadores del Servicio Electoral de Chile en algunos de los locales objetados, indicando que sus reportes podían ser relevantes para verificar el funcionamiento de determinadas mesas.

De acuerdo con el análisis, esos antecedentes fueron solicitados en reiteradas ocasiones a la directiva nacional, aunque no habrían sido incorporados oportunamente antes de resolver la nulidad de la elección.

Pese a las críticas, el informe no descarta completamente la existencia de irregularidades. Por el contrario, recomienda fortalecer futuros protocolos internos relacionados con custodia documental, trazabilidad de sufragios, capacitación de vocales y control electoral.

Sin embargo, el documento insiste en que las observaciones detectadas debían revisarse de manera individual y proporcional, y no necesariamente mediante la anulación total de las elecciones internas del partido.

PURANOTICIA