Aguas Andinas confirma reposición total del servicio tras corte en ocho comunas

Luego de varias horas de retraso respecto al horario inicialmente informado, Aguas Andinas confirmó este domingo la reposición total del suministro de agua potable en las comunas afectadas por el corte programado en la Región Metropolitana.

La interrupción del servicio comenzó el viernes y contemplaba inicialmente el restablecimiento completo durante la mañana de este domingo. Sin embargo, vecinos de distintos sectores reclamaron durante la jornada debido a que aún no contaban con agua en sus hogares.

En un primer balance, la sanitaria había informado que el suministro se había normalizado cerca de la 01:00 horas en las comunas de La Granja, La Florida y La Pintana.

En tanto, para las comunas de La Cisterna, El Bosque, San Bernardo, San Miguel y San Ramón, el retorno del servicio estaba proyectado para horas del mediodía.

Finalmente, cerca de las 14:30 horas, la empresa comunicó que toda la red ya se encontraba operativa y explicó que el retraso estuvo relacionado con problemas surgidos durante la etapa final de los trabajos.

Según detalló la sanitaria, las demoras se produjeron debido a “incidencias hidráulicas” registradas durante las labores de remodelación del acueducto Paralelo.

El director de Clientes de la compañía, Eugenio Rodríguez, sostuvo que “luego de intensas maniobras y un despliegue técnico y humano, hemos podido culminar el restablecimiento del servicio en las cinco comunas restantes y que fueron impactadas por los trabajos de mejoramiento del acueducto Paralelo”.

Además, agregó que “durante todo momento mantuvimos una coordinación con las autoridades, teniendo operativos los 72 puntos de abastecimiento y más de 20 camiones aljibes en todo el perímetro”.

Pese a la normalización general del sistema, la empresa advirtió que algunos sectores podrían continuar registrando presión reducida en las próximas horas.

“Si bien el servicio ya ha sido restablecido en toda la red, en algunas zonas del perímetro afectado, el suministro podría presentar bajas presiones, situación que se irá normalizando a la brevedad”, indicó la compañía.

PURANOTICIA