Recapturan al "Indio Juan", reo condenado a presidio perpetuo que en febrero se fugó vestido de gendarme de la ex Penitenciaría

La Brigada de Investigaciones Especiales (BIPE) de la PDI recapturó a Juan Abdón Flores Valenzuela, alias "El Indio Juan", uno de los dos reos que se fugaron vestidos de gendarmes, el 25 de febrero pasado, desde la exPenitenciaría de Santiago.

Juan Flores, de 53 años, quien tiene una condena de presidio perpetuo por femicidio, fue capturado en la tarde de este lunes en la población La Bandera, comuna de San Ramón. El sujeto se encuentra en el cuartel de la BIPE y su control de detención se efectuará la tarde de este martes en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago.

El prefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE, destacó que en estos seis meses el prófugo se mantuvo oculto en distintas comunas del sector sur de la región Metropolitana, hasta que "se logra la detención para ser llevado nuevamente a donde pertenece".

La fuga se produjo a las 12:00 horas del 25 de febrero cuando Juan Flores Valenzuela y Tomás González Quezada, alias "El Pelao", salieron del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur por la puerta principal vestidos de gendarmes.

El segundo individuo, quien no ha sido recapturado, fue sentenciado a 16 años por homicidio frustrado de carabinero, lesiones graves de carabinero y porte de arma. Ambos fueron condenados en 2024.

Tras la fuga, Gendarmería anunció medidas disciplinarias y removió a cuatro altos cargos. La medida más importante fue la salida del director regional metropolitano de Gendarmería, el coronel Héctor Labrín.

La investigación de la fuga quedó a cargo de la Fiscalía Regional Occidente. Se sospecha ayuda desde el interior del penal para proporcionar los uniformes a los fugados.

PURANOTICIA