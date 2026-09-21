Presidente Kast aterriza en Nueva York para la Asamblea de la ONU: "Chile tiene mucho que ofrecer al mundo"

El presidente José Antonio Kast ya se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, donde participará en el 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comenzará este martes.

El mandatario arribó durante esta jornada al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, desde donde entregó un mensaje a través de su cuenta de X, destacando los objetivos de su visita al país norteamericano.

"Chile tiene mucho que ofrecer al mundo y el mundo tiene que saberlo", dijo.

"Acabamos de aterrizar en Nueva York, donde estaremos cuatro días trabajando para atraer inversión, abrir mercados y representar a nuestro país ante Naciones Unidas", añadió.

La primera actividad de Kast está programada para las 15:00 horas locales (16:00 horas de Chile), instancia en la que participará en un diálogo sobre inteligencia artificial, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la sede del Council of the Americas.

Posteriormente, cerca de las 17:00 horas locales, el presidente se trasladará hasta la sede de Naciones Unidas, donde encabezará la firma de los términos de referencia para avanzar en la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Marruecos.

La agenda forma parte de una visita de cuatro días a Nueva York, que contempla actividades vinculadas con comercio, inversión, seguridad y relaciones multilaterales, además de su participación en la Asamblea General de la ONU.

La comitiva que acompaña al mandatario está integrada por el canciller Francisco Pérez Mackenna y las ministras de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y de Medio Ambiente, Francisca Toledo. A ellos se suman la primera dama María Pía Adriasola y parlamentarios.

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