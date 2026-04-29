Rau defiende propuesta del Gobierno por reajuste del salario mínimo tras desacuerdo con la CUT y pide debatir con "dosis de realidad"

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, se refirió este miércoles a las conversaciones frustradas con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en relación al sueldo mínimo.

En un punto de prensa realizado tras participar en el ciclo de Icare "Conoce a tu ministro", el secretario de Estado relató que “nosotros tuvimos una serie de reuniones con la CUT que terminaron ayer sin un acuerdo".

"El Gobierno propuso un reajuste de IPC, de la inflación que va a ocurrir este año 2026, que está en torno a un 4%, pero la postura de la CUT fue bastante mayor, con un 18,3%, y no pudimos acercar esas posturas", afirmó.

Rau indicó que “lo que corresponde ahora al Gobierno es presentar un proyecto de ley para que sea discutido en el Congreso sobre salario mínimo".

La CUT informó el martes que no logró un acuerdo con el Gobierno y que buscará respaldo parlamentario para su propuesta, que apunta a llevar el salario mínimo a $647 mil.

La central acusó que la oferta del Ejecutivo, cercana a $23 mil de aumento, no permitiría recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Sin embargo, la autoridad insistió en que la discusión debe considerar el actual cuadro del mercado laboral. "Acabamos de conocer hace una hora las nuevas cifras de desempleo, que no son nada alentadoras. La tasa de desempleo se sitúa en 8,9% y la tasa de desempleo femenina en 10%. Son 925 mil personas que no tienen empleo", sostuvo.

"Esto pone de relevancia nuestro plan de Reconstrucción Nacional, que es precisamente para fomentar el crecimiento económico. Recordemos que las cifras de enero y febrero de Imacec fueron negativas, pues necesitamos levantar la economía para generar más y mejor empleo", agregó.

Además, durante su intervención en Icare, Rau ya había calificado el desempleo como una situación que el país no puede normalizar. "Esto no es una situación que podamos naturalizar. El Gobierno y el ministerio consideramos que es inaceptable", dijo.

"Lo que nosotros hemos dicho es que, sobre todo con el aumento de costos laborales no anterior, sino el que viene, habrá alzas por cotizaciones previsionales de la reforma, y además vendrá una nueva reducción de la jornada en los próximos años", aseguró.

"El costo laboral va a subir al menos un 13,3% y hemos dicho que hay que ser muy responsables en estas decisiones, con mucha dosis de realidad", afirmó.

"Esa es una discusión que ahora se tiene que dar en el Congreso y nosotros esperamos que sea con mucha dosis de realidad", concluyó.

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