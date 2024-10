Ramírez y renuncia de Chadwick a la UDI: "La decisión de que solo lo supiera yo la tomó Andrés"

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, planteó que la forma en que se comunicó la renuncia del exministro Andrés Chadwick a la colectividad, fue una situación que se dio porque el histórico militante quiso mantener esa decisión en reserva.

“Cuando renunció por la página web del Servel, me llamó y comentó que lo hacía porque frente a las acusaciones constitucionales, no quería que se manchara al partido”, dijo el diputado en radio Infinita.

“Me dijo también que era algo muy doloroso por el proyecto político, le agradecí el gesto, pero nadie sabía de esta decisión y me dejó a mí la tarea de informarlo”, agregó.

También comentó que le pareció que una rueda de prensa era lo más adecuado para comunicar su decisión “lo más transparente posible, para no andar explicando medio por medio lo sucedido”.

Agregó que “en la política hay poca humanidad y muchas veces se pierden las formas. La decisión de que sólo supiera yo no la tomé yo, la tomó Andrés Chadwick. Él renunció sin que nadie se lo pidiera y yo quise devolver ese gesto, informarlo de la manera debida”.

“Estuve muy pendiente, por si en la semana salía otro tema que se hablara de Chadwick, lamentablemente o afortunadamente no se habló nada él, por lo tanto, pude comunicarlo de la manera que quería”, afirmó.

En relación al fracaso de la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, Ramírez sostuvo que “el partido republicano se lanzó sin invitar a nadie a estudiarla y escribirla”.

Sin embargo, explicó que “la gente no entendería que no hubiésemos apoyado la acusación constitucional con el miedo que existe por la cantidad de asesinatos que ocurren cada fin de semana. Al final, el desastre en materia de seguridad es de tal magnitud, que yo creo que los chilenos se hubieran sentido huérfanos si no la hubiésemos apoyado”.

Al mismo tiempo planteó que “se ha desnaturalizado” el ejercicio de las acusaciones constitucional.

En el caso de Carolina Tohá, afirmó, “las cifras son elocuentes, se le escapó de las manos el tema del crimen organizado y el narcotráfico. A este gobierno se le fue en collera el tema de seguridad, hoy los delitos son más violentos, por lo que la gente vive con más temor y eso afecta a la economía, comercio y a las personas”, subrayó.

