Ramírez cuestiona desmarque de Bachelet para presidenciales: "Es un recurso que ocupó en su segunda campaña"

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, cuestionó el desmarque de la exmandataria Michelle Bachelet para las presidenciales 2025, luego que la propia ex Alta Comisionada de la ONU reiterara que no será candidata.

En entrevista con radio Duna, el diputado sostuvo que “esto de no soy candidata fue un recurso que ocupó hace algunos años atrás antes de aceptar su segunda candidatura. La construcción de la frase es correcta. Hoy día formalmente, no es candidata. Le creo que ella quizás no ha tomado una decisión, pero no nos está diciendo que no va a ser candidata”.

“Yo tengo la impresión que estamos donde mismo. Veo a una expresidenta que habla como candidata, que se comporta como candidata, que hace lo que hacen los candidatos en una elección municipal, que es apoyar a los candidatos de su coalición”, aseguró Ramírez.

“Digamos las cosas como son. Ella se ha activado en las últimas semanas, llevaba muchos años, más pasiva en el plano nacional. Y, por lo tanto, esto que está ocurriendo a un año en la elección presidencial, en medio de una elección municipal, hace pensar con muchos elementos, de que ella efectivamente no ha cerrado completamente la puerta para ser candidata presidencial”, insistió el presidente de la UDI.

“Ella está en su derecho de ser candidata presidencial. El oficialismo está en su derecho de intentar convencerla y de invitarla, entusiasmarla a que asuma ese desafío. Pero también, los chilenos tenemos derecho a pedirle explicaciones por las reformas que ella hizo cuando fue Presidenta de la República", añadió.

"Normalmente los chilenos no tenemos la oportunidad de pasarle la cuenta, lo digo en sentido político, de pasarle la cuenta a los presidentes o a los políticos cuando hacen cosas malas”, cerró.

