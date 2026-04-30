Quiroz evita polemizar y asegura que entiende la "preocupación" de Poduje tras polémica por recortes

Con el objetivo de conseguir los recursos requeridos por la cartera de Vivienda, el jefe del Ministerio de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que su labor se está desarrollando "sin descanso".

A través de esta postura, el secretario de Estado eludió entrar en confrontaciones directas con Iván Poduje, titular del Minvu, luego de que este último exhibiera una actitud desafiante frente a las directrices de recortes de programas emanadas desde la billetera fiscal en dos oportunidades durante la jornada de este viernes.

Durante un punto de prensa, el encargado de las finanzas públicas abordó la situación señalando: "El ministro Poduje está obviamente muy preocupado por la reconstrucción de Ñuble y Biobío. Entendemos su preocupación y por eso estamos trabajando con la máxima celeridad para aprobar el proyecto de ley en el Congreso y poder obtener los fondos".

Las tensiones habían comenzado a primera hora de este jueves a través de los micrófonos de radio Infinita. En dicha instancia, la máxima autoridad de Vivienda se opuso tajantemente a las disminuciones presupuestarias, manifestando: "yo tengo un solo jefe, se llama José Antonio Kast, es el Presidente de Chile, él es mi único jefe, yo me debo a él y a los chilenos. El ministro Quiroz es un ministro más entre muchos de los que hay, como la ministra Trinidad Steinert".

Más tarde, la controversia sumó un nuevo capítulo cuando el propio Poduje utilizó su cuenta de X para publicar un registro audiovisual. En las imágenes se le observa concretando la firma de uno de los programas que Quiroz pretendía recortar, momento que el titular del Minvu acompañó enfatizando: "¡Buenas noticias! Firmamos la selección de los proyectos de Pavimentos Participativos para las 16 regiones del país, con una inversión histórica de $46 mil millones".

Desde la ciudad de Coyhaique, el Presidente José Antonio Kast intervino para atenuar la magnitud del desencuentro entre sus secretarios de Estado. Al respecto, el Mandatario le bajó el perfil a la polémica y expresó que "nosotros somos un equipo de trabajo. En ese equipo de trabajo hay conversaciones, hay discusiones y hay planteamientos de mejora".

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