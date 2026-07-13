Quiroz descarta propuesta de senador Araya de rebajar impuesto específico a los combustibles: "Nunca ha estado arriba de la mesa"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó una rebaja en el impuesto específico a los combustibles como propuso el senador Pedro Araya (PPD), para apoyar el proyecto de Reconstrucción en la votación de la Cámara Alta, fijada para este miércoles.

Al término de la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, que este lunes aprobó la megarreforma, el secretario de Estado dijo que "el tema de los impuestos a los combustibles nunca ha estado arriba de la mesa, no está arriba de la mesa, y es un tema muy serio, fiscal, que por lo menos desde este ministerio no hemos considerado tocar".

Añadió que "aquí nunca hay que perderse con los objetivos de largo plazo. La responsabilidad fiscal, la seriedad fiscal, está por sobre cualquier pequeño arreglo o que alguien quiera una cosa o quiera otra. Esto no es algo poco serio y, por lo tanto, el tema fiscal no es transable".

En cuanto a las críticas del senador Ricardo Celis, también PPD, quien exigió una disculpa del Gobierno por la polémica de la invariabilidad tributaria, Quiroz evitó entrar en polémica.

"He sido muy caballeroso, me encontré con el senador Celis hace poco, de hecho lo saludé, así que estamos en muy buenos términos", aseguró.

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