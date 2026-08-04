Estación Santa Isabel vuelve a funcionar tras incendio de un tren del Metro de Santiago

Metro de Santiago informó que con la reapertura de la estación Santa Isabel de la Línea 5 se normaliza la ruta expreso, con lo que Parque Bustamante volvió a ser estación Ruta Roja.

De esta forma, el tramo Baquedano-Irarrázaval vuelve a sus colores habituales: Baquedano, ruta común; Parque Bustamante, ruta roja; Santa Isabel, ruta Verde, e Irarrázaval, ruta común.

En la tarde del lunes 27 de julio se originó un incendio en un tren en la estación de Santa Isabel, lo que obligó al cierre de otras cinco: Irarrázaval, Parque Bustamante, Baquedano, Bellas Artes y Plaza de Armas.

Tras la emergencia se reveló que un tren modelo NS-74, de los más antiguos del servicio, se incendió mientras permanecía detenido, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad y evacuar la estación.

La estación permaneció cerrada durante una semana para realizar labores de limpieza y otros ajustes. La empresa, además, anunció el retiro de estos trenes antiguos a contar del año 2030.

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