Quiroz adelanta reforma al mercado de capitales con foco en acceso a la vivienda

Recuperar las condiciones que permitan a las familias jóvenes acceder al financiamiento para comprar una vivienda será uno de los principales objetivos de la próxima etapa de la agenda económica del Gobierno. Así lo adelantó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al abordar los alcances de la reforma al mercado de capitales que prepara el Ejecutivo.

En conversación con el podcast Felipe Podkast, el secretario de Estado explicó que la iniciativa buscará generar mejores condiciones crediticias y facilitar nuevamente el acceso al mercado habitacional. “La reforma del mercado de capitales va a tener como una de las metas principales permitir que la familia joven pueda volver a tener acceso a la vivienda, porque vamos a procurar que las condiciones de crédito puedan volver a hacer que la vivienda sea asequible”.

El anuncio se produce después de la aprobación del proyecto de Reconstrucción Nacional, mientras Hacienda prepara la segunda etapa de su agenda económica, cuyo trabajo comenzará formalmente durante los próximos días. “La comenzamos ahora el 7 de septiembre. Es muy importante. Nos va a permitir recuperar terreno y tiempo perdido de muchos años”.

Quiroz argumentó que una modernización del mercado resulta necesaria debido al tiempo transcurrido desde la última actualización relevante del sistema y a las transformaciones experimentadas tanto por la tecnología como por los propios mercados. “Ha cambiado la tecnología, han cambiado los mercados y tenemos un conjunto de medidas que estamos muy seguros que van a lograr dar vuelta a esta situación”.

Entre los aspectos que Hacienda pretende abordar se encuentran algunas exigencias que, según el ministro, dificultan la entrada de capital extranjero a Chile.

Quiroz mencionó como ejemplos la obligación de obtener un RUT para realizar determinadas operaciones, el withholding tax o impuesto de retención de 4% y el impuesto de timbres y estampillas aplicado a ciertos créditos.

Para graficar el efecto que, a su juicio, tienen estas cargas sobre las decisiones de inversión, el titular de Hacienda utilizó una comparación con los productos disponibles en los frigobares de los hoteles. “Son puros impuestos que le llamamos nosotros los impuestos del frigobar (...) Uno abre el frigobar, ve la cuenta y cada chocolate cuesta una millonada. Entonces, nadie saca el chocolate porque son muy caros”.

El ministro sostuvo que la eventual eliminación o modificación de algunas de estas cargas tendría un efecto limitado sobre los ingresos fiscales. Incluso planteó que una mayor actividad económica podría compensar la menor recaudación directa. “Esta es una reforma que creo que el impacto recaudatorio va a ser mínimo. A lo mejor va a ser al revés: va a recaudar la reforma, a pesar de que va a eliminar los impuestos”.

Más allá de los aspectos tributarios y regulatorios, Quiroz insistió en que uno de los resultados que busca el Ejecutivo es mejorar el funcionamiento del financiamiento habitacional y recuperar un mercado de capitales capaz de respaldar inversiones de largo plazo. “Vamos a resolver el problema del crédito para la vivienda en Chile. Hay un montón de temas técnicos como los que te acabo de nombrar, pero al final del día volveremos a generar un mercado de capitales dinámico y que soporte el crecimiento y las aspiraciones del progreso a largo plazo”.

Con el inicio del trabajo previsto para el 7 de septiembre, Hacienda buscará avanzar así en una reforma que combinará cambios regulatorios y tributarios con el objetivo declarado de atraer inversiones, dinamizar el mercado y mejorar las posibilidades de financiamiento para acceder a una vivienda.

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