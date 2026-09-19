Gobierno recuerda retiro de su respaldo a Michelle Bachelet tras fin de su candidatura a la ONU

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast reaccionó este sábado a la decisión de Michelle Bachelet de poner término a su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, recordando que Chile había retirado meses atrás el patrocinio oficial a la postulación de la expresidenta.

“El Gobierno de Chile toma nota de la decisión anunciada por la expresidenta Michelle Bachelet Jeria de no continuar con su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas”, señaló el Ejecutivo a través de un comunicado.

El pronunciamiento se conoció luego de que Bachelet comunicara durante este sábado, a través de sus redes sociales, que no continuaría en la competencia para suceder a António Guterres. La determinación se produjo después de los resultados adversos obtenidos en las votaciones informales realizadas al interior del Consejo de Seguridad de la ONU, donde en la última ronda quedó en el penúltimo lugar.

Al comunicar su decisión, la exmandataria defendió los principios que buscó representar durante su postulación y afirmó su convicción “de que este era el momento de alzar la voz por nuestros principios, que han sido orgullosa bandera de mi postulación”.

En su mensaje, Bachelet hizo referencia al multilateralismo, el derecho internacional, el cambio climático, la democracia y los derechos humanos, y sostuvo que continuará desarrollando su trabajo en el ámbito internacional.

GOBIERNO RECUERDA DECISIÓN DE MARZO

En su reacción, el Ejecutivo recordó que el pasado 24 de marzo decidió retirar el patrocinio chileno a la candidatura de Bachelet, que había sido presentada originalmente de manera conjunta por Chile, Brasil y México.

Entre los factores considerados para adoptar esa determinación, el Gobierno mencionó “la dispersión de candidatos en la región y su impacto en las posibilidades de éxito”.

En el comunicado emitido en marzo, el Ejecutivo había señalado que el contexto de la elección, la existencia de distintas candidaturas latinoamericanas y las diferencias con actores relevantes del proceso hacían inviable, a su juicio, el eventual éxito de la postulación.

Ahora, tras conocerse la decisión de la expresidenta, La Moneda recalcó que la determinación adoptada en marzo se tomó “teniendo siempre presentes las prioridades de la política exterior del país”.

Asimismo, sostuvo que “desde entonces, y tal como se anunció al momento de retirar el patrocinio, el Gobierno de Chile no apoyó a ninguna de las opciones en competencia”.

Finalmente, el Ejecutivo reafirmó el compromiso de Chile con el multilateralismo como política de Estado y puso énfasis en “la necesidad de una profunda reforma al sistema de Naciones Unidas para dar cumplimiento efectivo a los propósitos que inspiran su carta fundacional”.

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