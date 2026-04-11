Puente Alto: Mataron a balazos a hombre de 30 años al interior de su vehículo

Un hombre de 30 años, de nacionalidad chilena y con antecedentes penales, fue asesinado la noche de este viernes a balazos en el interior de un vehículo en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.

El crimen ocurrió a las 21 horas del viernes en el pasaje Estación Selva Oscura con Lagunillas, en el sector de Bajos de Mena, cuando la victima se retiraba tras visitar a unos familiares.

Al momento de abordar el vehículo, el sujeto fue atacado por dos sujetos que le dispararon en reiteradas ocasiones y luego escaparon a pie con rumbo desconocido.

Por las características del crimen, comenzó a ser investigado por la Fiscalía ECOH Metropolitana y la Brigada de Homicidios de la PDI, que ya realizó peritajes en el lugar.

Al respecto, el fiscal ECOH Felipe Sepúlveda informó que "en el homicidio, dos personas le dispararon a la víctima, quien falleció en el lugar y se encontraba al interior de un vehículo”.

Se informó que el fallecido contaba con antecedentes penales por delitos como robo y amenazas, por lo cual se investiga un presunto ajuste de cuentas como motivo del ataque.

PURANOTICIA