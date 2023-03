PUC vuelve al top 100 mundial de escuelas de Economía y lidera en América Latina

La Facultad de Economía y Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile se ubicó en 2023 en el lugar 97 en el ranking de universidades por áreas de conocimientos de Quacquarelli Symonds (QS). De esta manera, escaló 24 puestos desde 2022 y fue la única escuela latinoamericana que entró al top 100, grupo en el cuál estaba hasta 2020. El resultado evidencia la trayectoria de la casa de estudios, la cual lleva encabezando por más 10 años la clasificación en la región.

La medición de QS toma cinco factores en consideración para aplicar su criterio, reputación académica (40%), reputación del empleador (10%), relación estudiante-facultad (20%), citaciones por facultad (20%), y por último, la relación de catedráticos internacionales (5%) y estudiantes internacionales (5%).

"Subimos en la reputación de nuestros egresados para los empleadores (de 82,5 a 82,7 puntos). También mejoramos de manera importante en el índice H de citas, por la cantidad de profesores con artículos que cuentan con un alto número de citas (de 49,8 a 59,9 puntos). Por último, aumentamos el puntaje total de 67,6 a 69 puntos", apuntó Tomás Rau, director del Instituto de Economía UC.

"Mantener el primer lugar en la región es fruto de un esfuerzo de más de una década, potenciando la investigación de frontera y entregando una formación de excelencia a nuestros estudiantes. Esto nos invita a seguir trabajando y mejorando continuamente", complementó Rau.

Del resto de universidades nacionales en el área de Economía, la sigue en segunda posición la Universidad Adolfo Ibáñez, que se ubica 12 entre las chilenas y entre el lugar 251 y 300 a nivel global. En tercera posición figura la Universidad de Santiago, 23 en la región y entre el 451 y 500 del mundo.

La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN) no aparece en el listado. Consultados al respecto, desde la unidad de Acreditación señalaron que "desconocemos el criterio específico que nos permitiría aparecer en esta área (Economics and econometrics), pero sí estamos seguros de que no tiene que ver con el número mínimo de publicaciones indexadas y su impacto para ser consideradas en el ranking, porque nuestra Facultad es muy fuerte en estas materias".

Actualmente, el ranking internacional de Economía está liderado por tres universidades estadounidenses, en primer lugar, la Universidad de Harvard (98,9 puntos), seguida por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)(96,4 puntos) y la Universidad de Stanford (95,3 puntos).

