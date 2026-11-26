El diputado del Partido Socialista, Juan Santana, anunció que llevará a la Comisión de Ética de la Cámara a la diputada UDI Macarena Santelices, luego de que la parlamentaria reivindicara la figura de Augusto Pinochet durante su intervención en Sala y lo saludara por su cumpleaños, calificándolo como "Presidente".

Santelices además cuestionó a quienes se refieren a Pinochet como dictador y sostuvo que este “supo levantar Chile de las garras del comunismo”.

Al respecto, el diputado Santana señaló que "el Congreso Nacional es el espacio democrático institucional por excelencia de nuestro país. Por eso, no podemos normalizar, bajo ningún pretexto, que desde este hemiciclo se trate a Augusto Pinochet como presidente y se le pretenda rendir honores por su cumpleaños".

"Pinochet fue un dictador que llegó al poder mediante un golpe de Estado, cerró este mismo Congreso y encabezó una dictadura responsable de graves violaciones a los derechos humanos. También fue condenado por delitos vinculados a la malversación de fondos y el enriquecimiento ilícito. La historia de Chile es clara y no admite blanqueamientos", agregó santana.

Aseguró que "no se trata de una provocación más ni de una diferencia política. Se trata de respetar nuestra democracia, nuestra historia y, sobre todo, la memoria de las víctimas y sus familias”.

“Por eso, vamos a llevar este hecho a la Comisión de Ética. Quienes tenemos el honor de representar a la ciudadanía tenemos también la responsabilidad de respetar los límites que impone la democracia", finalizó.

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