La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en general el proyecto de reforma constitucional que busca modificar las normas de admisibilidad y los efectos de las acusaciones constitucionales, con el objetivo de recuperar el carácter excepcional de este mecanismo de fiscalización.

La iniciativa surge a partir del debate sobre la utilización de las acusaciones constitucionales durante los últimos años y la necesidad de perfeccionar las reglas que regulan su presentación, tramitación y consecuencias institucionales, resguardando las facultades fiscalizadoras del Congreso.

La aprobación contó con un respaldo transversal de representantes del Partido Socialista, Frente Amplio, Renovación Nacional, la UDI y el Partido Republicano, registrándose como única abstención la del diputado Marcos Barraza, del Partido Comunista.

Entre las principales modificaciones que plantea el proyecto se encuentra:

- Incrementar el número de firmas requeridas

- Incrementar el quórum requerido para acusar (a quórum calificado de 78 diputados)

- Exigir que sea realmente de ultima ratio: interpelación previa.

Al respecto, el diputado Diego Schalper destacó el acuerdo alcanzado en la comisión, señalando que “las acusaciones constitucionales son una herramienta fundamental de fiscalización, pero debemos recuperar su carácter excepcional y evitar que se transformen en un instrumento de contingencia política”.

“El respaldo transversal que conseguimos hoy demuestra que existe una preocupación compartida por fortalecer nuestras instituciones”, añadió.

Tras su aprobación en general, el proyecto deberá continuar su discusión en particular en la Comisión de Constitución, instancia en la que se abordarán las disposiciones específicas de la reforma. Para eso, se dieron dos semanas de plazo para indicaciones.

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