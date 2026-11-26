El ministro del Trabajo, Tomás Rau, afirmó que la aprobación en el Congreso del proyecto de Sala Cuna Universal "hará historia".

Tras el despacho en el Senado, señaló que "hemos terminado de aprobar un proyecto fundamental, trascendental para nuestro país. Por muchos años se intentó avanzar en una política de Sala Cuna Universal. Vimos que esos proyectos no lograron avanzar, nunca lograron avanzar ni siquiera el primer trámite".

En ese sentido, dijo que "en el Gobierno del Presidente José Antonio Kast nos comprometimos a no perder esos esfuerzos, esos avances, y tomar de alguna forma la posta que había sido dejada por otros, tanto en el Gobierno del Presidente Piñera I y II, y en el Gobierno del Presidente Boric, para hacer realidad este proyecto".

"Lo que hemos logrado en el Congreso Nacional hará historia. Porque siempre lo dije, siempre creí que sentándose en una mesa, poniendo las posiciones sin dobleces, con una actitud franca y honesta, podíamos llegar a acuerdos", añadió el secretario de Estado.

Asimismo, el ministro Rau destacó que el Ejecutivo logró "destrabar una discriminación histórica con una solución sostenible, en momentos en que el país atraviesa momentos muy complejos, fiscales, de desempleo, de una economía que se contrae".

109 AÑOS DE DISCRIMINACIÓN

"Logramos algo que parecía muy difícil", enfatizó la autoridad. La iniciativa legal termina con 109 años de discriminación contra las mujeres. El artículo 203 del Código del Trabajo condicionaba la obligación de otorgar sala cuna a tener 20 o más trabajadoras, lo que generaba una barrera a la contratación femenina.

El proyecto elimina esta limitación y desvincula el acceso a sala cuna del número de mujeres contratadas y del sexo del padre o la madre, avanzando hacia un sistema más justo y con financiamiento sostenible.

Asimismo, amplía progresivamente la cobertura a los hijos de trabajadores dependientes e independientes y trabajadoras de casa particular que cumplan los requisitos legales, superando las limitaciones del sistema actual.

Así, promueve la corresponsabilidad parental, facilita la conciliación laboral y familiar y favorece la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral. E incluye un sistema financieramente sostenible, equitativo y que protege a las familias.

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