PS llama al oficialismo a "cerrar filas" con ley corta de isapres del Gobierno y advierte con acudir al TC por proyecto alternativo

La bancada de diputados del Partido Socialista (PS) se reunió con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, para entregarle su respaldo en medio al debate sobre la aplicación de controversial fallo de la Corte Suprema en contra de las isapres, el cual obliga a las aseguradoras a regirse por la tabla única de factores de la Superintendencia de Salud (SIS) de 2019, restituyendo los cobros en exceso a los afiliados que hayan sido realizados mediante otras tablas.

Para dar cabida a la sentencia, el Gobierno ingresó un proyecto de ley corta, que bajo una serie de condiciones obligaría a las empresas a devolver cerca de $1,1 billón, quedando sin la opción de distribuir sus utilidades hasta que no hayan pagado la totalidad de las devoluciones.

En paralelo y ante las críticas del sector por la viabilidad de la fórmula del Ejecutivo, senadores de oposición propusieron un proyecto alternativo que permitirá que las empresas puedan recalcular los precios bases de los planes suscritos antes de abril 2020, con el fin de que el precio final por contrato sea lo más similar posible al valor que el cotizante estaba pagando a la fecha de la sentencia. De esta manera, los excedentes a devolver serían menores e incluso nulos.

Dicha iniciativa ha sido criticada por La Moneda, cuestionamientos a los que ahora se sumaron los legisladores PS, quienes advirtieron que podrían acudir al Tribunal Constitucional.

"Acá estamos hablando de que un poder del Estado está haciendo todo lo contrario con lo que ya resolvió en este caso la Corte Suprema. Nosotros no podemos hacer borrón y cuenta nueva de un fallo de la justicia por parte de la vía legislativa", indicó la diputada Daniella Cicardini.

"Estamos con plena convicción y seguridad de que el Tribunal Constitucional va a resolver favorable a lo que hemos dicho, que no se puede doblar la mano de lo que ha hecho el tribunal de justicia", agregó.

Mientras, su par Daniel Manouchehri acusó que "lo que las isapres están pretendiendo y lo que solicitan, es una verdadera frescura, que el Estado de Chile ponga dinero de todos los chilenos para que cumplan el fallo que ellos han sido condenados. Y estos proyectos de ley que se están presentando, son proyectos de ley que justamente van en la línea contraria".

Señaló que la propuesta de la oposición "es querer indultar a las isapres, dice 'mire, a usted le cobramos $1.000, teníamos que condenarle $800, la Corte Suprema nos condenó a pagarle esos $200 que le deben a la gente, y queremos dictar una ley con efecto retroactivo para decirle que los $1.000 estaban bien cobrados'".

"Si los parlamentarios quieren ponerse creativos, que lo hagan con indicaciones al proyecto de ley serio que hay. Esto, no es el momento para que algunos busquen mediante iniciativas creativas crear figuraciones que no tienen ningún sentido", añadió.

En tanto, el diputado Leonardo Soto llamó a "todo el oficialismo a cerrar filas con la única propuesta que hoy está sobre la mesa que busca resolver este problema, pero garantizando que prevalezcan los intereses de la gente, de las víctimas de las isapres, y no los intereses comerciales de estas empresas, que tienen fines de lucro".

"Esperamos que avance el proyecto en el Congreso, que se abra el debate correspondiente, y finalmente, las isapres, que no son todas, que cometieron los abusos que determinó el tribunal en la Corte Suprema, tengan el castigo que se merecen, que paguen la deuda que tienen con sus usuarios, y que el sistema siga proporcionando sus beneficios a las personas que tienen problemas de salud", agregó.

Soto remarcó que hay disposición al diálogo, pero dijo que "el único problema es que las isapres tienen la boca cerrada, no han hecho ninguna propuesta. Lo único que hacen es hacer amenazas y chantajes de quiebras del sistema, amenazando con dejar solos a todos sus clientes, a sus usuarios con enfermedades crónicas, con operaciones pendientes, dejarlos abandonados a su suerte".

"La conducta de las isapres merece el mayor reproche moral y legal posible. No se puede sacar provecho del dolor de lo enfermos que están los usuarios de las isapres", fustigó.

El parlamentario añadió que "aquí está nuestro estado de derecho en juego. Si uno vulnerara la decisión de la Corte Suprema, estaría atentando contra las bases de nuestro estado de derecho y nuestra democracia".

"Los fallos judiciales se cumplen, no hay alternativas, no hay atajos para que estas isapres evadan la deuda que contrajeron no con el Estado de Chile ni con el Congreso, con miles y miles de usuarios que les metieron la mano al bolsillo para sacarles todos los días una cantidad que, hoy día, se determinó que era ilegal", subrayó.

Además, criticó la tercera propuesta impulsada por legisladores PPD, ex-DC y PDG: "A nosotros nos parece que no es razonable. Porque lo que propone finalmente es, a las personas que fueron vulneradas en su dinero, los acreedores de las isapres que les sacaron plata durante años, que se hagan socios de las isapres".

"Son empresas tóxicas muchas de ellas, que han dicho que no son viables y a futuro y que les están ofreciendo a las propias víctimas de estos defalcos financieros que compartan la suerte de ellos", sentenció.

PURANOTICIA