Proyecto eje Alameda-Providencia: Presidente Boric firma convenio que beneficiará desde Lo Prado hasta Providencia

El presidente Gabriel Boric encabeza una actividad en el frontis del teatro de la Universidad de Chile, en una de las salidas de la estación del metro Baquedano, para firmar el convenio que pondrá en marcha el proyecto de recuperación y transformación del eje Alameda-Providencia.

Dicha zona, que tradicionalmente ha sido centro neurálgico de celebraciones deportivas y otro tipo de concentraciones, tras el estallido social de octubre de 2019 quedó completamente afectada por las protestas que se desarrollaron y que deterioraron la zona de la popularmente conocida Plaza Italia.

En la actividad estuvieron presentes la ministra del Interior, Carolina Tohá; el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García; el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, y el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos.

El Mandatario manifestó que “este lugar es muy simbólico para todos y todas quienes habitan esta ciudad, para quienes por mucho tiempo la veíamos por la tele. Era extraño cuando uno estaba en regiones, en mi caso en Magallanes, preguntarse por qué cada vez que pasaba algo la gente se reunía tan masivamente acá”.

Indicó que este convenio “le va a dar vida e este eje Alameda-Providencia. Que no es solo Santiago y Providencia, es Santiago, es Estación Central, es Providencia y Lo Prado”.

“Grandes obras implican grandes esfuerzos, y estas obras tienen que trascender a los gobiernos. Acá no depende solamente de las autoridades que estamos de turno... pero quiero decir que este proyecto no responde a colores políticos particulares, refleja una visión, una donde los espacios públicos tienen que estar a disposición de la ciudadanía, de su encuentro para la recreación, para el compartir o simplemente para ser un lugar de paso que sea seguro y agradable, y en eso queremos convertir y recuperar este espacio”, expresó.

Aseguró que “este proyecto va a transformar significativamente no solamente lo que se ve en la tele, no solamente la famosa Plaza Italia, no solamente Plaza Dignidad, es el eje Alameda desde Lo Prado hasta Providencia y lo estamos haciendo de forma participativa, con los vecinos, con los comerciantes”.

“El objetivo de este proyecto es crear juntos mejor calidad de vida, espacios públicos que sean más limpios, más iluminados, más seguros, que sabemos es la prioridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Esta inversión, que es a gran escala, contempla además la renovación y mejoramiento de todo el nuevo Pajaritos y el parque Bueras que es la puerta de entrada a la región Metropolitana desde el litoral central, que ha sido tan esperado por los vecinos y vecinas de Lo Prado”, agregó.

Boric confirmó que “la idea es que este lugar se convierta en un espacio de encuentro ciudadano, que va a poner en el centro a los peatones, ya sin la rotonda clásica a la que hemos estado acostumbrados”.

