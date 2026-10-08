Proyectan que más de 442 mil vehículos saldrán de la región Metropolitana durante este fin de semana largo

El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, dio a conocer el plan de contingencia para este fin de semana largo, en el que se esperan que más de 440 mil vehículos salgan de la región Metropolitana.

“Como ocurre cada fin de semana largo, las rutas interurbanas concesionadas que conectan la región Metropolitana preparan un plan de contingencia, junto con la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, para enfrentar el aumento de viajes. Para este feriado del “Encuentro de Dos Mundos” este plan se extiende desde mañana viernes 9 hasta el lunes 12 de octubre con el objetivo de facilitar los viajes”, informó la autoridad desde el peaje Lo Prado en la ruta 68.

Explicó que: “Durante estos días se espera que salgan de la región Metropolitana poco más de 442 mil vehículos. Esta cifra es superior en un 17% a los 378 mil vehículos registrados durante el fin de semana largo de Fiestas Patrias. Los flujos de salida se concentrarán el viernes 9, con poco más de 146 mil vehículos, y el sábado 10, con 139 mil. Para el retorno a Santiago, el día de mayor movimiento sería el lunes 12, con 155 mil vehículos”.

“El primer llamado que hacemos siempre como Ministerio de Obras Públicas es a planificar los viajes y privilegiar horarios con menor tránsito vehicular. No da lo mismo salir a cualquier hora”, agregó.

Al respecto, el secretario ejecutivo de la Conaset, Alberto Escobar, “Nuestras recomendaciones para quienes viajen este fin de semana largo, ya son bastante conocidas, respetar los límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil. También, no consumir alcohol ni sustancias ilícitas. Es muy importante programar el viaje para evitar retrasos o congestión, de lo contrario armarse de paciencia y llevar hidratación, sobre todo si van con niños”.

En tanto, el jefe de zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, general Víctor Vielma, señaló que: “Carabineros de Chile tiene una planificación en el cual vamos a estar distribuidos a nivel nacional en las diferentes rutas de desplazamiento, realizando controles vehiculares preventivos y también fiscalizando a todos aquellos conductores que infrinjan la ley en sus desplazamientos a diferentes destinos”.

“Queremos que este sea un fin de semana de descanso, de reencuentro familiar y de disfrutar y no que sea un fin de semana para estar lamentando siniestros viales y principalmente donde fallecen personas, que eso es lo que queremos evitar y esto lo podemos evitar adoptando conductas viales responsables”, agregó el general Vielma.

Junto a las medidas especiales que se van a disponer en carreteras, como el tradicional "peaje a luca", la restricción del tránsito de camiones en el día y rebaja en un 50% para los camiones en la madrugada, las concesionarias de las rutas de salida de Santiago dispondrán el reforzamiento del personal y de los vehículos de asistencia. En total serán 33 patrullas/móviles, 39 grúas, 7 ambulancias, 3 motos y 2 vehículos de rescate.

PLAN DE CONTIGENCIA

De acuerdo a información de la Dirección General de Concesiones del MOP, para la salida este viernes 9, se aplicará el peaje rebajado a 1.000 pesos para vehículos livianos de 07:00 a 13:00 horas en la ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa); en la ruta 5 Sur (Peaje Nueva Angostura), en ambos sentidos) y en la ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas), en ambos sentidos.

La medida se repetirá el sábado 10 entre las 07:00 y 10:00 horas en los mismos peajes de la ruta 68 y ruta 5 Norte.

También habrá medidas especiales para camiones de dos o más ejes, para la salida el viernes 9 y sábado 10 (desde las 00:00 a las 07:00 horas) habrá tarifa rebajada en un 50% en los peajes Lo Prado y Zapata de la ruta 68 (sentido hacía la costa), en el peaje Las Vegas de la ruta 5 norte (ambos sentidos) y en el peaje Nueva Angostura de la ruta 5 sur (ambos sentidos).

Esta medida involucra la restricción para el tránsito de camiones, durante el día habrá restricción el viernes 9 de 12:00 a 19:00 horas en la ruta 5 Norte en dirección norte (Entre enlace Lo Pinto y el Enlace Llay Llay); en la ruta 68 en dirección a la costa (Entre Vespucio y enlace Algarrobo); y en la ruta 5 Sur en ambos sentidos (Entre enlace Calera de Tango y enlace Pelequén).

La medida se repetirá el sábado 10 de 09:00 a 15:00 horas en la ruta 5 Norte, ruta 68 y ruta 5 Sur, en los mismos tramos y sentidos.

Cabe señalar que estas medidas se repetirán para el retorno a la capital durante el lunes 12.

PURANOTICIA