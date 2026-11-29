La senadora por Atacama, Yasna Provoste (DC), cuestionó que el proyecto de sala cuna mantenga el financiamiento a centros que, a su juicio, no cumplen estándares de calidad, y advirtió que la iniciativa tampoco resolvió las dudas sobre el uso de recursos del seguro de cesantía.

“El proyecto de sala cuna de la cámara salió un poco mejor de lo que estaba (...) Pero en lo que nosotros siempre estuvimos en desacuerdo, fue en que se le entregaran recursos a centros que no tenían ninguna estándar de calidad, y eso lamentablemente siguió así”, aseguró Provoste en entrevista con Canal 13.

Explicó que “todos nosotros queremos una sala cuna para las madres y los padres trabajadores, de eso no tenemos ninguna duda. En general había harto consenso, los problemas eran el cómo y el financiamiento”.

“El problema es la calidad. (...) Nosotros no estábamos disponibles a ceder un milímetro en temas de calidad. Y yo creo que en eso lamentablemente hubo mucho lobby, mucho cabildeo de organizaciones que no tienen conocimiento en temas de educación, o simplemente de aquellos grupos de jardines que no tienen ningún interés en mejorar la calidad y que finalmente van a recibir recursos”, agregó la senadora

Asimismo, se refirió al cuestionamiento hacia el financiamiento del proyecto, señalando que “nuestra dificultad está en el origen, en que esto se financie con los recursos del seguro de cesantía”.

Y, además, explicó el rol del Gobierno en dicho proceso, el cual, afirmó, “se comprometió en un fondo de equidad, que, por lo tanto, va a apoyar a las familias del 40% más pobres, pagando el 50% de ese copago y después va a decrecer hasta el 60% de las familias más vulnerables”.

“Este gobierno hizo algunas mejoras, pero por el borde, no en lo central de la infancia. Yo creo que también vamos a ir agregando cuánto de eso cambia la participación laboral de las mujeres, que es algo que nosotros queremos, pero que, claramente, la sala cuna no es una pala de plata para que esto cambie”, finalizó.

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