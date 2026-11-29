La acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuenta con el respaldo del 64% de los encuestados, ocho puntos menos que en la medición anterior, según la última encuesta Agenda Criteria.

El sondeo, publicado este domingo, también mostró un alza de tres puntos en la aprobación del Presidente José Antonio Kast, que llegó al 26%, mientras que su desaprobación cayó al 64%.

El estudio además abordó las expectativas frente a la promesa presidencial de generar un “cambio radical” en la calidad de vida de los chilenos durante los primeros 100 días de Gobierno. Al respecto, un 68% considera que el Ejecutivo tiene poca o ninguna capacidad para concretar ese objetivo, frente a un 22% que estima que es bastante o muy capaz.

La percepción cambia entre quienes votaron por Kast en primera vuelta: en ese grupo, un 52% confía en que el Gobierno logrará los cambios anunciados, mientras que un 36% expresa una opinión contraria.

Criteria también consultó por las emociones que provoca el compromiso presidencial. La decepción encabezó las respuestas, con un 39%, seguida por la esperanza, con un 31%.

El desprecio y la rabia registraron un 23% cada uno, mientras que el miedo llegó al 21%. Entre los votantes de Kast, en cambio, predominan la esperanza (58%) y la confianza (40%).

EVALUACIONES

En cuanto a la evaluación de las instituciones públicas, la Policía de Investigaciones (PDI) obtuvo el mayor respaldo, con un 57% de aprobación, seguida por Carabineros, con un 56%. Más atrás quedaron Senapred y las municipalidades, ambas con un 35%.

En el extremo opuesto se ubicaron el Senado, con un 7% de aprobación y un 79% de rechazo, y la Cámara de Diputadas y Diputados, que registró un 6% y un 80%, respectivamente.

El estudio también midió el conocimiento y la evaluación de 15 integrantes del Senado. Luciano Cruz-Coke y Manuel José Ossandón encabezaron el nivel de conocimiento, con un 80%, seguidos por Rodolfo Carter (78%) y Yasna Provoste (75%). En contraste, Diego Ibáñez alcanzó un 33%, Daniela Cicardini un 36% y Fidel Espinoza un 37%.

Al considerar la evaluación positiva entre quienes declararon conocer a los parlamentarios, Andrés Longton y Rodolfo Carter compartieron el primer lugar, con un 50%, seguidos por Diego Ibáñez, con un 47%.

En la parte baja de la medición aparecieron Javier Macaya, con un 28%, y Fidel Espinoza, con un 31%. En comparación con julio, todos los senadores incluidos registraron retrocesos en su evaluación positiva. Las mayores caídas correspondieron a Juan Luis Castro, con 32 puntos; Paulina Vodanovic, con 19; Manuel José Ossandón, con 15; y Arturo Squella, con 14.

La encuesta Agenda Criteria fue aplicada entre el 26 y el 27 de noviembre a 802 personas mayores de 18 años de distintos niveles socioeconómicos y residentes en todo el país, mediante un panel online.

PURANOTICIA