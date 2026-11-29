El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que los primeros resultados económicos positivos del Gobierno comenzarán a reflejarse en marzo de 2027, cuando se conozca el Imacec de enero, y sostuvo que la recuperación será gradual, pese al complejo escenario actual marcado por el desempleo y las proyecciones de bajo crecimiento.

Consultado en entrevista con Canal 13 por la promesa de José Antonio Kast de concretar un “cambio radical” en la vida de los chilenos en un plazo de 100 días, el ministro respondió que “no sé cuándo el Presidente puede haber dicho exactamente eso del 11 de marzo. En economía las cosas no ocurren así. En economía van de a poco”, expresó.

“Lo que sí puedo dar cuenta es que el próximo año vamos a empezar a ver resultados económicos muy relevantes, muy positivos. Lo estamos viendo en niveles que la gente hoy día no los ve”, aseguró.

Según Quiroz, “los datos económicos se ven siempre con dos meses de rezago. Entonces el primer número positivo, para que me escuchen las personas que están mirando, lo van a ver el primero de marzo cuando vean el Imacec de enero”.

Los números del ministro de Hacienda chocan con el escenario económico actual, marcado por el aumento del desempleo, que alcanzó un 10% durante el trimestre agosto-octubre, y las proyecciones de expertos, que anticipan un crecimiento económico nulo o negativo al cierre del año. “Esto va a ir mejorando gradualmente, de a poco, pero cada mes va a ser mejor que el anterior. Eso va a ocurrir”, sostuvo.

“No vamos a minimizar lo que está ocurriendo. Es una situación compleja. Es una situación que nos preocupa y la respuesta a eso es que (...) estamos ocupándonos. Estamos preocupados, pero por sobre todo, ocupados”, añadi´ó el secretario de Estado.

BENCINAZO

El jefe de la billetera fiscal insistió en defender el “Bencinazo” de marzo pasado y aseguró que la decisión “volvería a tomarla. El alza internacional iba para largo y no podíamos asumir un costo fiscal continuo superior a 1 punto del PIB teniendo un déficit estructural del 2,8% y compromisos con clasificadoras de riesgo”.

“De no haberlo hecho habría significado entre 2.000 y 3.000 millones de dólares adicionales de gasto fiscal”, agregó.

Aunque reconoció que fue duro para los chilenos, indicó que “hubo un efecto acotado de un trimestre en el consumo, pero el verdadero enfriamiento de la economía se debió a la caída histórica de entre 9% y 10% en la producción de cobre, retrotrayéndonos a niveles de hace 23 años”.

“El país enfrentó tres shocks simultáneos: la peor crisis energética en 50 años, la peor crisis climática en 30 años y la caída de la producción minera”, aseguró.

LEY DE PREUSPUESTOS

El Senado aprobó el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 con 43 votos a favor y cuatro en contra, resultado que el ministro Jorge Quiroz calificó como “un éxito de la política”.

El secretario de Estado destacó que el acuerdo con la oposición permitió al Ejecutivo cumplir sus principales objetivos, incluido elevar el techo de endeudamiento hasta US$25 mil millones.

“Desde el Gobierno, logramos los tres objetivos que nos habíamos planteado y del lado de los demás partidos, la oposición, se lograron ciertas flexibilidades y buscamos espacios y yo creo que fue una ganancia para todos”, finalizó.

PURANOTICIA