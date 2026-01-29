Providencia, Las Condes y Macul lideraron alzas de arriendos en la región Metropolitana durante 2025

El mercado de arriendos en la región Metropolitana cerró 2025 con un incremento moderado en los precios, aunque con importantes diferencias entre comunas, según un reciente informe de la firma Assetplan.

De acuerdo con su reporte trimestral, el aumento promedio de los arriendos durante el año pasado fue de 3,6%, una variación que, según la compañía, está “muy alineada con el IPC acumulado del mismo período, que cerró en 3,5%”.

No obstante, el comportamiento no fue homogéneo en todo el territorio. “Al analizar el comportamiento por comuna aparecen diferencias significativas”, señaló la empresa en un comunicado.

En el segmento de departamentos de un dormitorio y un baño, Providencia lideró el aumento de precios, con un alza de 13,9%, alcanzando un valor promedio mensual de $695.000. En segundo lugar se ubicó Las Condes, que además se mantiene como la comuna con los arriendos más caros del país, con un promedio de $876.843 mensuales y un incremento anual de 7,8%.

Más atrás se posicionaron comunas como Macul, con un aumento de 5,7%, La Cisterna, con 3,5%, y Santiago, con 3,1%, variaciones cercanas al promedio regional.

En contraste, Estación Central no registró cambios en sus precios durante el año, mientras que San Joaquín presentó una baja de 2,2%, reduciendo su arriendo promedio desde $298.714 a $292.067.

Assetplan explicó a La Tercera, que “en algunas comunas se observa un ajuste de precios asociado a mayores niveles de oferta disponible y a una demanda más sensible al precio, lo que ha generado correcciones puntuales”.

Cabe hacer presente que el análisis no incluyó todas las comunas de la región Metropolitana, ya que algunas no cuentan con indicadores representativos debido a muestras insuficientes.

PURANOTICIA