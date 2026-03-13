Presidente Kast evalúa indultar a capitán condenado por caso Romario Veloz: sería el primero bajo su gobierno

El capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda podría ser la primera persona indultada por el Presidente José Antonio Kast.

Según consignó La Tercera, la periodista Mónica Pérez dio a conocer en Radio Duna la información y detalló que Faúndez Sepúlveda sufre problemas de salud mental, situación por la cual se intentó gestionar su baja inmediata del Ejército cuando ocurrieron los hechos, algo que no se concretó.

El capitán del Ejército fue condenado a 15 años de presidio por el delito consumado de violencia innecesaria causando la muerte del joven ecuatoriano Romario Wladimir Veloz Cortés, y por dos delitos consumados de violencia innecesaria causando lesiones graves a Rolando Alberto Robledo Vergara y César Antonio Véliz Cortés. Los ilícitos fueron cometidos el 20 de octubre de 2019 en la ciudad de La Serena.

Durante la noche del jueves, Kast sostuvo que “la facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”.

En entrevista con Canal 13, el mandatario dijo que no se tratará de una medida general, sino que se está avanzando en una línea de revisión “caso a caso” y detalló que el objetivo de avanzar en esa línea es “recuperar la paz con diálogo”.

“Yo entiendo que a alguien que se sienta víctima de una situación como esa le cueste mucho superar. Pero miremos lo que ha sucedido en otros países, miremos nuestra historia y aquí hay que partir perdonando”, mencionó.

EL CASO

El fallo del Tribunal Oral Penal de La Serena -ratificado por la Corte de Apelaciones local y la Corte Suprema- dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que mientras estaba vigente el estado de excepción constitucional de emergencia declarado por el estallido social, el capitán de Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda asumió como comandante de la Unidad Fundamental de Emergencia (UFE N°1) a fin de materializar la presencia militar en el área para velar por el orden público y precaver daño o peligro para la seguridad.

En dicho contexto, a las 18:08 horas del 20 de octubre de 2019 aproximadamente, desplegadas las secciones de la UFE 1, mientras se desarrollaba una manifestación que se desplazaba por la Ruta 5 Norte, algunas tiendas del mall Plaza La Serena comenzaron a ser saqueadas, razón por la cual el capitán Faúndez Sepúlveda ordenó la conformación en cadena de tiradores de las escuadras militares, situación que disuadió a quienes se encontraban sustrayendo especies.

Sin embargo, no obstante haber conseguido el objetivo del despliegue militar, el capitán ordenó sucesivamente el avance de las líneas en cadenas, incorporándose otras escuadras.

Fue así como a las 18:13 horas aproximadamente, José Santiago Faúndez Sepúlveda instruyó a los soldados a su mando abrir fuego con los fusiles que portaban: SIG calibre 7.62 y Galil calibre 5.56, los que se encontraban, principalmente, con munición de guerra y, en menor proporción, munición de fogueo, apuntando en dirección a los civiles que se mantenían en el lugar.

En la sucesión de disparos, aproximadamente a las 18.15 horas, el conscripto Rojas Barrera disparó una munición real con su fusil SIG, que impactó a Rolando Alberto Robledo Vergara, provocándole lesiones de carácter grave y necesariamente mortales, sin socorro oportuno y eficaz, quedando con una deformidad física permanente y discapacidad funcional que lo incapacita para el trabajo.

Cuando la víctima era asistida por un grupo de civiles, el capitán Faúndez Sepúlveda en conocimiento que se encontraba una persona herida, omitió brindarle primeros auxilios, ordenando el repliegue de las escuadras.

Luego, a eso de las 18:22 horas, en conocimiento que sus subalternos habían disparado con munición real y mantenían las armas apuntando en dirección a los civiles, dio una segunda orden de fuego.

A consecuencia de lo cual el soldado conscripto Robledo Olguín disparó el fusil Galil cargado con munición de guerra, impactando a la víctima Romario Wladimir Veloz Cortés, ciudadano ecuatoriano que se encontraba de pie en las inmediaciones, provocándole la muerte.

En la última secuencia de disparos, el cabo Arenas Mancilla disparó el fusil Galil cargado con munición de guerra, impactando en la pierna izquierda a César Antonio Véliz Cortés, originándole lesiones de carácter grave que, sin atención oportuna y eficaz, le habrían provocado la muerte.

PURANOTICIA