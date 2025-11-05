Proponen renombrar calle de Ñuñoa para homenajear a Héctor Noguera y "mantener vivo su legado"

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, anunció una iniciativa para rendir homenaje al actor nacional Héctor Noguera: renombrar un tramo de la calle Jorge Washington con su nombre.

La propuesta contempla el segmento comprendido entre Balbina Vera e Irarrázaval, donde se ubica el Teatro UC, recinto emblemático en el que el artista desempeñó un rol clave como director y promotor cultural.

“Nombrar una calle con su nombre es una manera de mantener vivo su legado y de agradecerle por haber puesto al teatro chileno en el corazón de nuestra comuna”, sostuvo Sichel.

El jefe comunal destacó el valor simbólico de la propuesta, en contraste con la tradición de homenajes militares en la nomenclatura urbana. “Nos sobran los nombres de calles de militares y nos faltan de artistas. Este cambio es el mayor reconocimiento que podemos entregar a alguien que aportó de la forma en que lo hizo Héctor Noguera”, afirmó.

Según explicó Sichel, la propuesta fue previamente conversada con la familia del intérprete, el rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, y la vicepresidenta del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), quienes manifestaron su acuerdo y satisfacción con la iniciativa.

La iniciativa ya fue presentada al Concejo Municipal de Ñuñoa, que deberá votar si se concreta o no el cambio de nombre.

