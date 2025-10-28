Prisión preventiva para tres adultos e internación para una menor de edad por secuestro y homicidio de Krishna Aguilera

Luego de que se ampliara el plazo de las detenciones, este martes la Fiscalía Occidente formalizó a tres adultos y a una adolescente implicados en la desaparición y muerte de Krishna Aguilera.

La madrugada del 16 de octubre, Juan Beltrán, conocido como el “Guatón Beltrán”, fue capturado en el marco de la búsqueda de la joven desaparecida desde el 4 del mismo mes.

Posteriormente, el viernes 24 fueron detenidas cuatro personas más, a quienes se sumó otra la madrugada del domingo 26. Este último, un panadero de nombre José Montecino Contreras, fue clave para encontrar el cadáver de Krishna, pues reveló la ubicación exacta de la sepultura. Incluso, Beltrán le habría encargado enterrar a Krishna.

Este martes se formalizó a tres adultos y una menor de 17 años, a quienes se imputó el delito de secuestro con homicidio. Uno de ellos, el hombre de oficio panadero, enfrentó además el cargo de inhumación ilegal. Así, los adultos quedaron en prisión preventiva y la menor en internación provisoria.

Uno de los seis implicados en el crimen quedó apercibido, en libertad a la espera de ser citado por la Fiscalía. “No teníamos antecedentes suficientes para vincularlo participando en estos hechos y es por eso que decidimos no formalizarlo”, dijo el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén.

Según informó la Fiscalía Occidente, Juan Beltrán, conocido en San Bernardo como el “Guatón Beltrán”, será reformalizado el 13 de noviembre.

A cerca de 10 kilómetros del lugar en el que se le había perdido el rastro fue encontrada muerta la madrugada del 26 de octubre Krishna Francisca Aguilera Yáñez.

