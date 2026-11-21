El impacto que podría tener una mayor concentración de habitantes sobre los servicios básicos, la infraestructura y los espacios públicos de Santiago abrió un nuevo debate sobre las modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (Oguc). El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, manifestó su rechazo a los cambios normativos y advirtió que podrían favorecer un crecimiento urbano sin la planificación necesaria para garantizar condiciones adecuadas de vida.

Las críticas fueron formuladas durante una actividad realizada este sábado en Independencia, donde la autoridad regional cuestionó que se busque incrementar la densidad de las ciudades mediante modificaciones reglamentarias, en lugar de utilizar los instrumentos de planificación territorial.

En ese contexto, Orrego sostuvo que “es muy complicado que se pretenda aumentar la densidad de una ciudad completa por la vía del decreto y no por la vía de la planificación”.

El gobernador también apuntó a la ausencia de estudios que permitan determinar si los distintos sectores urbanos cuentan con infraestructura suficiente para recibir una mayor cantidad de habitantes.

Según advirtió, “la Oguc no exige ningún estudio de capacidad”, añadiendo que “entonces la verdad es que me parece que no es la manera de producir una densificación equilibrada y sostenible en el tiempo. Esto es pan para hoy, hambre para mañana”.

Para la autoridad, las modificaciones podrían generar dificultades a largo plazo si no se consideran las condiciones actuales de los barrios y la capacidad de respuesta de sus servicios.

“Uno no puede pretender reactivar la economía con una densificación indiscriminada y sin planificación urbana”, señaló.

ORREGO CUESTIONA FACULTADES DEL EJECUTIVO Y ADVIERTE CONSECUENCIAS

Uno de los principales reparos del gobernador está relacionado con las atribuciones que tienen los municipios y gobiernos regionales para definir el desarrollo de sus territorios.

En ese sentido, Orrego planteó que las modificaciones a la normativa podrían afectar competencias establecidas para las autoridades locales y regionales, por lo que consideró necesario un pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

“Esto es un tema constitucional. Aquí se está pasando a llevar la prerrogativa que tienen tanto municipios como gobiernos regionales en la planificación de los territorios y eso es lo que tiene que determinar el TC, que tiene para este efecto una competencia exclusiva distinta a la de Contraloría”, aseguró.

Asimismo, cuestionó que se haya optado por modificar la ordenanza pese a la existencia de una legislación que, según explicó, permite incrementar la densidad urbana en sectores vinculados al transporte mediante instrumentos de planificación.

“Yo de verdad no entiendo si habiendo una ley de la República que fue dictada a principios de este año, que tiene un artículo que expresamente faculta a los planes intercomunales para generar mayor densidad en torno a los temas de transporte, pero con planificación se hace esta modificación por la ventana”.

Orrego insistió en que cualquier aumento de población debe estar acompañado de mejoras en infraestructura, equipamiento comunitario y capacidad de los servicios sanitarios.

“Insisto, hay barrios que no les cabe más gente si es que no se cambian las condiciones de servicio, de equipamiento, de espacio público y de capacidad sanitaria. Si no lo hacemos, después no nos quejemos”, expresó.

Las críticas también fueron compartidas por el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, quien cuestionó que la modificación no considere suficientemente las diferencias existentes entre las comunas.

El jefe comunal señaló que “es un error”, añadiendo que “creo que se debería de haber considerado la variable de la densidad en las comunas que hoy día existen”.

INAUGURAN OBRAS DE MEJORAMIENTO URBANO EN INDEPENDENCIA

Las declaraciones se produjeron durante una jornada en la que el gobernador Claudio Orrego y el alcalde Agustín Iglesias inauguraron dos proyectos de recuperación del espacio público en Independencia, desarrollados mediante una inversión total de $7.099 millones.

Las intervenciones contemplaron mejoras en el entorno de Plaza Chacabuco y avenida Fermín Vivaceta, incluyendo cerca de 40 mil metros cuadrados de veredas renovadas, la instalación de 255 luminarias LED y la incorporación de 764 árboles.

De acuerdo con los antecedentes entregados, las obras beneficiarán a más de 113 mil personas y buscan mejorar las condiciones de desplazamiento, seguridad y uso de los espacios públicos de la comuna.

Durante la actividad, Orrego destacó la complejidad de intervenir sectores que cuentan con características patrimoniales y exigencias específicas de conservación.

“La recuperación es bastante integral en una zona que no es fácil, porque recuperar una zona típica exige respetar, ponte el tema de los adoquines, que son parte de las normas de urbanismo que rigen este lugar”.

El gobernador también llamó a los vecinos a contribuir al cuidado de las obras, considerando las dificultades presupuestarias que enfrentan las administraciones comunales para desarrollar proyectos de esta magnitud.

“Comunas como Independencia no tienen los recursos para hacer mucho este tipo de trabajo solos y lo que queremos de alguna manera es que la gente valore, cuide y nos apoye en este tipo de recuperaciones que estamos haciendo”.

Por su parte, el alcalde Iglesias valoró el impacto que pueden tener estas inversiones en la recuperación de barrios y en las condiciones de vida de sus habitantes.

“Uno ve cómo la inversión le mejora el envejecimiento al barrio, y eso obviamente que afecta la calidad de vida de las personas que viven en la comuna”.

La inauguración permitió poner en relieve la importancia de la inversión pública en infraestructura urbana, en una jornada marcada también por las críticas de ambas autoridades a los cambios de la Oguc y sus eventuales efectos sobre la planificación territorial.

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