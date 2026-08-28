Decretan prisión preventiva para funcionario de tribunal de Santiago acusado de entregar información a banda narco

El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó prisión preventiva para Jaime Osvaldo Inostroza Andrade, funcionario del Poder Judicial imputado por entregar información a una banda narco del sur de la región Metropolitana.

Se trata de un funcionario administrativo del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, ingeniero informático con 29 años de carrera, quien fue formalizado por cohecho agravado, lavado de activos e infracción a la Ley de Drogas.

El juez Álvaro Mardones resolvió la prisión preventiva del imputado por considerar que su libertad es un peligro para la sociedad, por la pluralidad de delitos que se le imputan y las penas que arriesga. Además, se estableció un plazo de investigación de 200 días.

Inostroza Andrade fue detenido e lunes pasado y el martes la Fiscalía Metropolitana Occidente solicitó ampliar la detención hasta este viernes, debido a que existían diligencias pendientes, como el análisis de la información extraída de los dispositivos electrónicos del imputado.

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