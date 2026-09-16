Prisión preventiva para delincuente de 19 años acusado de homicidio y otros dos ataques a balazos en Quilicura

El Segundo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de un delincuente de 19 años, detenido por su participación en un homicidio consumado y otros dos frustrados, cometidos el pasado sábado 12 de septiembre en Quilicura.

Los hechos ocurrieron en el sector de Pascual Gambino con Volcán Tupungatito, donde el imputado abordó a las víctimas y efectuó múltiples disparos desde el interior del vehículo en el que se movilizaba. El fallecido es un joven de 20 años y los heridos son un hombre de 42 años y una mujer de 40, todos chilenos.

En ese lugar, el imputado se bajó del automóvil y volvió a disparar en contra de una de las víctimas, quien se encontraba tendida en el suelo producto de la gravedad de sus lesiones. Estas le provocaron la muerte minutos después. Posteriormente, el imputado huyó del sector en dirección desconocida.

Conforme a los antecedentes reunidos durante la investigación, la víctima fatal sostuvo una discusión con el padre del imputado, motivada por rencillas anteriores. A raíz de esta situación, el imputado concurrió hasta el lugar del conflicto, donde efectuó múltiples disparos en contra de la víctima, resultando lesionadas de forma colateral las otras dos personas.

Debido a la gravedad de los hechos, el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Metropolitano se trasladó hasta la comuna de Quilicura para liderar la investigación, que permitió establecer rápidamente la identidad del imputado.

En la audiencia, el fiscal ECOH Eduardo Pontigo señaló que “se pudo acreditar las circunstancias calificantes de alevosía, en razón de que el imputado actúa de sobreseguro en contra de la víctima para causarle la muerte”.

El tribunal decretó la prisión preventiva del imputado por los delitos de homicidio calificado, dos homicidios en calidad de frustrados y porte ilegal de arma de fuego. Además, fijó un plazo de investigación de 120 días.

PURANOTICIA