Presupuesto 2027 y el retraso en SLEP: Colegio de Profesores se reúne con la ministra de Educación y le plantea 10 puntos críticos

El Directorio Nacional del Colegio de Profesores sostuvo una reunión con la ministra de Educación, María Paz Arzola, donde presentaron diez temas críticos para los docentes del país.

El presidente nacional del gremio, Mario Aguilar, calificó el encuentro como importante para abordar la coyuntura del sector. "Tratamos muchos temas que están en la contingencia, el tema de los SLEP y el proyecto de ley que está en el parlamento; la Titularidad Permanente y su implementación; el 19S, entre otros", indicó.

Señaló que "en varios de los temas la ministra quedó en dar respuesta o se acordaron, digamos, algunas medidas respecto a agilizar, por ejemplo, el pago del bono retiro, sobre ciertos problemas que ha tenido la plataforma de la Deuda Histórica, así que creo que ha sido una reunión importante para ir asumiendo temas que para nuestros colegas son relevantes".

Aguilar destacó las discusiones en torno al proyecto de ley que tramita el Parlamento sobre los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), manifestando la preocupación del profesorado ante los retrasos de la implementación, en los cuales identifican un carácter ideológico.

Los diez puntos planteados por el Colegio de Profesores en la reunión con la titular de Educación fueron:

Reglamento de Evaluación Docente. Deuda Histórica: Revisión del pago programado para 2026 y dictamen de la Contraloría. Bono de Incentivo al Retiro: Agilización urgente de los pagos retrasados. Presupuesto de Educación 2027. Ley de Titularidad Docente: Fiscalización de su correcta aplicación e implementación. Ajustes de Dotación. Daño Previsional. Convivencia Escolar y Nueva Educación Pública. Protección de Microcentros. Aplicación del Artículo 19.

(Imagen: Colegio de Profesores)

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