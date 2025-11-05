Presunto ajuste de cuentas deja a una mujer muerta y a su acompañante herido en Quilicura

Una mujer de 44 años murió y su acompañante (36) resultó herido producto de un ataque a balazos registrado la madrugada de este miércoles 5 de noviembre, cuando ambos estaban a bordo de un vehículo en la comuna de Quilicura.

El hecho se registró en calle Las Violetas, al interior de la villa Valle de la Luna, donde desconocidos dispararon contra la pareja y se dieron a la fuga.

La mujer murió en el mismo lugar, mientras que el hombre fue trasladado hasta el Hospital San José, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH y de la Brigada de Homicidios de la PDI, que indagan un posible ajuste de cuentas debido a que la mujer tenía antecedentes penales y a que recientemente había cumplido condena por narcotráfico.

Sobre lo ocurrido, el fiscal ECOH Leonardo Tapia informó que las víctimas "son abordados por un grupo indeterminado de sujetos, quienes dispararon en contra de estas dos personas, causándole la muerte en el lugar a la mujer".

Los cuerpos fueron encontrados por Carabineros durante un patrullaje preventivo en el sector, observando que la mayoría de los impactos estaban en el lado de la conductora, quien no presentaba signos vitales, mientras que su acompañante estaba herido, por lo que fue trasladado al hospital para que recibiera asistencia médica.

