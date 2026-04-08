Presidio perpetuo calificado para autor de brutal femicidio en Maipú: cumplirá al menos 40 años antes de optar a beneficios

La justicia dictaminó la pena de presidio perpetuo calificado para Rolando de la Cruz Rojas Vergara, tras ser hallado culpable del femicidio consumado ocurrido durante el año 2024 en la comuna de Maipú. Esta resolución, emanada del Quinto Tribunal Oral Penal de Santiago, implica que el sentenciado deberá cumplir al menos 40 años de cárcel antes de poder optar a cualquier tipo de beneficio penitenciario.

De acuerdo a las pruebas presentadas, la instancia judicial acreditó, más allá de toda duda razonable, que el crimen se produjo en la madrugada del 30 de marzo de 2024, específicamente entre las 2 y las 4 horas. Los hechos tuvieron lugar en una vivienda situada en la avenida El Olimpo, sitio donde el ahora condenado acabó con la vida de quien fuera su conviviente, Solange Argomedo Ramírez.

El dictamen detalla que Rojas Vergara utilizó un arma cortopunzante para agredir a la mujer en el área del cuello y el tronco. El ataque incluyó además múltiples golpes que provocaron lesiones de gravedad en las zonas cervical y toracoabdominal, así como en sus brazos y piernas, sumado a maniobras destinadas a sofocar a la víctima.

Tras el deceso, el sujeto contó con la colaboración de sus progenitores, Rosa Vergara y Lizandro Rojas. Juntos envolvieron los restos de Argomedo en una frazada y los trasladaron en una silla de ruedas para intentar sacarlos del inmueble. No obstante, al notar la presencia de un vecino que los observaba, optaron por regresar al departamento, acción que derivó en la adulteración del sitio del suceso.

Pese a la acusación del Ministerio Público y la parte querellante, quienes buscaban condenas por homicidio simple y calificado para los padres, el tribunal resolvió su absolución. Los jueces determinaron que no se logró acreditar que el matrimonio de adultos mayores hubiese participado "en actos previos y coetáneos a la muerte de Solange Argomedo".

Durante el proceso, la defensa de la pareja solicitó que fueran eximidos de culpabilidad. Argumentaron que su rol se limitó al de encubridores, una condición que, bajo las circunstancias invocadas, los deja exentos de responsabilidad penal ante la ley.

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