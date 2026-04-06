Presidentes Kast y Milei se reúnen en Casa Rosada con el caso Apablaza como eje central

A las 7:00 horas de Chile, el Presidente José Antonio Kast dio inicio a su agenda oficial en Argentina. La jornada comenzó con un desayuno de trabajo en la residencia diplomática nacional en Buenos Aires, instancia en la que participará su comitiva, el recién asumido embajador Gonzalo Uriarte y diversas autoridades del país trasandino.

El arribo del jefe de Estado se produjo en el aeropuerto de Ezeiza, lugar donde fue recibido por el embajador Fernando Brun, quien se desempeña como secretario de Relaciones Económicas Internacionales. El grupo que acompaña al mandatario está compuesto por el canciller, Francisco Pérez-Mackenna; la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert; el titular de Obras Públicas, Martín Arrau; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, y el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma.

Siguiendo con el cronograma, a las 8:30 horas de Chile (9:30 en territorio argentino), Kast se trasladó a la plaza homónima para depositar una ofrenda floral ante el monumento del Libertador General José de San Martín.

No obstante, el hito más relevante de la visita tendrá lugar a las 9:00 horas de Chile en la Casa Rosada. En dicho recinto, el Presidente sostendrá un encuentro de carácter privado con su par argentino, Javier Milei. Se proyecta que el diálogo entre ambos líderes se centre en la situación judicial y el paradero del ex frentista Galvarino Apablaza.

Previo a su partida desde Chile, el Presidente Kast fue enfático al señalar que “ha quedado claro que el señor Apablaza es un prófugo de la justicia”. Pese a la reciente fuga del procesado, el mandatario manifestó que “agradecemos la colaboración que ha presentado Argentina en todas estas materias”.

En la misma línea, la máxima autoridad del país añadió: “Más allá de lo que diga la defensa del señor Apablaza, todos hoy día saben quién es quién (...) La justicia va a llegar, y tarde o temprano el señor Apablaza tendrá que rendir cuentas en la justicia chilena”.

Desde la vereda de la defensa, el abogado Rodolfo Yanzón se pronunció este fin de semana asegurando que “Apablaza no se va a presentar porque sería refrendar un acto absolutamente ilegal”. El representante legal puso en duda la vigencia del proceso de extradición, afirmando que “está finalizado hace 16 años”, y bajo esa premisa argumentó que “todo lo que se haga en consecuencia es ilegal”.

Cabe recordar que el pasado viernes, el Ministerio de Seguridad de Argentina oficializó el ofrecimiento de una “recompensa de $20.000.000 (aproximadamente 13.226.000 pesos chilenos) para quien aporte información que permita localizar y detener al ciudadano chileno Galvarino Apablaza Guerra, sobre quien pesa un pedido de captura nacional e internacional por homicidio y secuestro”.

La urgencia de su captura se intensificó tras el operativo fallido realizado por la policía argentina el 1 de abril, coincidiendo con el aniversario del asesinato de Jaime Guzmán. En dicha oportunidad, las fuerzas de seguridad allanaron un inmueble en el Barrio Moreno de Buenos Aires, sin embargo, no consiguieron dar con el paradero del requerido.

Galvarino Apablaza es solicitado por los tribunales chilenos en calidad de presunto autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards del Río, sucesos que conmocionaron al país en el año 1991.

PURANOTICIA