Presidente Kast viajará a la región de Magallanes en medio de la tensión con Argentina por soberanía en el estrecho

La región de Magallanes será el próximo destino del Presidente José Antonio Kast, quien viajará este martes 1 de septiembre a la zona austral para desarrollar una agenda que contempla la supervisión de ejercicios militares.

El desplazamiento presidencial adquirió especial relevancia debido al momento en que se concretará, luego de la controversia diplomática surgida con Argentina por recientes declaraciones relacionadas con la soberanía en el Estrecho de Magallanes.

La visita comenzará en Punta Arenas, hasta donde el Mandatario llegará acompañado por el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, y el ministro de Defensa, Fernando Barros. Parte de la agenda estará centrada en observar las actividades y ejercicios que desarrollan las Fuerzas Armadas en la región.

El viaje también se enmarca en el objetivo que estableció al comienzo de su administración de recorrer todas las regiones del país antes de Fiestas Patrias. Magallanes figuraba entre los principales destinos que todavía estaban pendientes dentro de ese compromiso.

Vale recordar que los dichos del brigadier argentino Gustavo Valverde, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de ese país, generaron cuestionamientos en Chile y volvieron a poner atención sobre las relaciones entre ambos países, especialmente debido a que se trataría de la segunda autoridad argentina que recientemente formula declaraciones adjudicándose territorio chileno.

La situación también abrió un debate respecto de la respuesta que debería adoptar el Gobierno frente a este tipo de pronunciamientos, considerando además la cercanía política que Kast ha mantenido con el presidente argentino, Javier Milei.

De esta manera, aunque el viaje estaba vinculado al despliegue territorial que el Mandatario busca completar antes de Fiestas Patrias y contempla actividades militares, su llegada a Magallanes estará inevitablemente marcada por la controversia con Argentina y las declaraciones sobre la soberanía en el extremo austral.

PURANOTICIA