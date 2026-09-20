Boric defiende postulación de Bachelet a la ONU: "Sí, valía la pena"

El expresidente Gabriel Boric defendió la postulación que impulsó su Gobierno de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, y aseguró que "valía la pena" presentar su candidatura.

En su cuenta de X, el mandatario expresó que "la dignidad y coherencia con que la Presidenta Bachelet encaró la candidatura a Secretaría General de Naciones Unidas será un ejemplo que permanecerá en la historia".

"Son tiempos en que el multilateralismo, el cumplimiento del derecho internacional y el respeto irrestricto de los derechos humanos están cuestionados y literalmente bajo fuego. Son tiempos en donde algunos poderosos imponen su ley mediante la fuerza y la humillación. Y lo que representa Michelle Bachelet es incómodo para quienes quieren que esto siga así", añadió.

Luego, señaló que "algunos se preguntan si es que en este contexto, donde por sus características, sus principios y trayectoria de vida, esta era desde el comienzo una candidatura improbable, valía la pena intentarlo".

"Habiendo conversado mucho con la Presidenta me atrevo a responder con profunda convicción que sí, sí valía la pena. Porque es justamente en los momentos adversos donde hay que defender con más fuerza lo que creemos, y aunque haya una derrota temporal, esa derrota se convertirá en semilla para el futuro", enfatizó.

"Gracias a la Presidenta de México Claudia Sheinbaum y al Presidente de Brasil Lula da Silva por haber apoyado desde un comienzo, y haber seguido haciéndolo cuando la pista se puso más pesada. Gracias Presidenta Bachelet por tu valentía y dignidad. Mi eterna admiración y respeto", cerró Boric.

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