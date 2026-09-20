Balance Fiestas Patrias: Carabineros reporta 18 fallecidos en 267 accidentes viales

Carabineros informó además más de 49 mil fiscalizaciones y 144 detenidos por conducción en estado de ebriedad durante las celebraciones.
Carabineros entregó un nuevo balance de Fiestas Patrias, con datos vigentes hasta la medianoche del sábado. El reporte consignó 18 fallecidos en 267 siniestros viales a nivel nacional.
También indicó que de la Región Metropolitana salieron 325.250 vehículos y que se efectuaron 49.047 fiscalizaciones, con más de 12.000 exámenes de alcohol y drogas.
En estos controles se registraron 144 detenidos por conducción en estado de ebriedad, 85 bajo los efectos del alcohol, 37 por consumo de drogas en la conducción y 16 por conducción temeraria.
Acerca de las víctimas fatales, el teniente coronel Carlos Cortés aclaró que las cifras no incluyen los accidentes registrados la mañana de este domingo en Maipú y Pedro Aguirre Cerda que dejaron dos fallecidos.
En ese sentido, lamentó que "hemos pasado el umbral de las 1.000 personas fallecidas en lo que va del año 2026".
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