Presidente Kast valora declaración de Argentina y remarca que soberanía del Estrecho de Magallanes "es chilena”

El Presidente José Antonio Kast dio por zanjada la controversia sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes, tras los polémicos dichos del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con el canal de YouTube “La Fábrica del Podcast”, donde el militar abordó la importancia estratégica del extremo austral y el paso entre los océanos Atlántico y Pacífico.

“Y lo otro que tenemos muy importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía, hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico, y como te digo, eso te puede alertar un montón de cosas”, sostuvo.

Y al ser consultado sobre el tema en el palacio de La Moneda, el Mandatario declaró que "el canciller chileno fue muy claro, y agradecemos también las declaraciones del Gobierno argentino, reconociendo la soberanía del Estrecho de Magallanes, que es chilena”.

El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, en tanto, aseguró que en relación al Estrecho de Magallanes “no hay ninguna discusión pendiente”.

“Yo creo que ahí el Gobierno argentino tiene que hacer su trabajo de ordenamiento interno, porque no es normal y no es sano tampoco en la relación bilateral entre países que existiendo tratados que están plenamente vigentes surjan voces aisladas que generen un manto de duda sobre eso”, señaló.

Añadió que “yo creo que en este episodio en particular, con la comunicación hoy día que ha emitido el gobierno argentino, el tema queda zanjado porque es total y absolutamente coincidente con lo que nosotros planteamos el día de ayer”.

“Ellos están reconociendo que los dos tratados son los que mandan en esta relación. Entonces validan lo que nosotros dijimos ayer. Por lo tanto, no hay una diferencia entre los dos países y hay que ordenar sus declaraciones internas en Argentina”, finalizó

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