Presidente Kast valora alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y espera acuerdo de paz: "Nos mantenemos esperanzados"

El Presidente José Antonio Kast valoró el alto el fuego anunciado por Estados Unidos e Irán y expresó su esperanza en el acuerdo para poner fin al conflicto.

"Valoramos el cese al fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán, y nos mantenemos esperanzados de que pronto se alcance un acuerdo de paz que ponga fin a este conflicto", señaló el mandatario en su cuenta de X.

Además, a través de la Cancillería, el Gobierno expresó su satisfacción por el acuerdo de paz alcanzado entre ambas naciones.

"El Gobierno de Chile acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán, el que constituye un avance significativo en favor de la paz, la estabilidad y la seguridad en Medio Oriente", expresó la Cancillería en un comunicado.

"Chile expresa su esperanza para que este entendimiento permita avanzar hacia soluciones definitivas y permanentes, y se garantice la paz en la región a través del diálogo y de los mecanismos pacíficos para la solución de controversias", añadió.

"Chile reitera su compromiso con el respeto del derecho internacional, la diplomacia y el multilateralismo como herramientas fundamentales para la prevención y resolución pacífica de los conflictos", cerró.

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