Presidente Kast tras agresión a ministra Lincolao: "Debe marcar un punto de inflexión"

Durante la ceremonia de inauguración del año escolar al interior de la Universidad Austral de Valdivia, se registró una violenta agresión en contra de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. Frente a estos graves hechos, el Presidente José Antonio Kast manifestó su más absoluto rechazo.

Para entregar un respaldo institucional a la secretaria de Estado afectada, el mandatario encabezó una vocería rodeado por un amplio contingente femenino de su administración. En la instancia estuvieron presentes la primera dama, Pía Adriasola, junto a las titulares de Seguridad, Trinidad Steinert; Educación, María Paz Arzola; Mujer, Judith Marín; Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini; Deporte, Natalia Duco, y Medio Ambiente, Francisca Toledo.

Al tomar la palabra frente a los medios de comunicación, el jefe de Estado lamentó profundamente el escenario que motivó la comparecencia. "Nunca hubiésemos querido tener este punto de prensa, este encuentro con nuestra ministra Ximena Lincolao, porque es un momento duro y triste para nuestra nación. Lo que hoy vimos es un acto de irracionalidad total, lamentablemente al interior de una universidad, un lugar donde debiera primar el diálogo, el respeto, la búsqueda de la verdad", aseveró.

Profundizando en la gravedad del ataque, la máxima autoridad del país cuestionó duramente a los responsables del altercado. "Vimos esa irracionalidad desatada en un grupo de personas que hoy día ni siquiera merecen llamarse estudiantes. Cuando vemos a una mujer joven gritarle a alguien como Ximena, que es un ejemplo de mérito, de trabajo, de superación, de esfuerzo, de compromiso con Chile, 'sáquenle la chucha', eso es inaceptable", sentenció.

Asimismo, el gobernante hizo un llamado a no minimizar la gravedad de lo ocurrido y criticó a quienes justifican este tipo de actos. "Y no corresponde ninguna relativización de los hechos violentos que vimos hoy día y fuimos testigos hoy día. Hay algunas personas que dicen que respaldan, que dan su solidaridad, pero después le ponen una coma y un pero. Son unos pocos, pero incluso esos pocos, al igual que esos jóvenes que agredieron a Ximena deberían sentir vergüenza. Esto debe marcar un punto de inflexión en nuestra Nación. La violencia es inaceptable", enfatizó.

Sobre el contexto en que se desarrolló el incidente, Kast recordó que "Ximena fue invitada a la inauguración del año académico de la Universidad Austral, que en otras ocasiones también ha vivido momentos de violencia. Esto no puede volver a repetirse y necesitamos la colaboración de todos los chilenos. Necesitamos la colaboración de las autoridades de la universidad, del resto de los alumnos, que hoy día deben sentir vergüenza por lo que ocurrió en su campus universitario".

En medio de su alocución, el Presidente dedicó palabras directas para destacar la trayectoria de la titular de Ciencia y valorar la presencia del gabinete. "Le agradezco a cada una de las ministras que hoy día nos acompaña y que te respalda, Ximena. Eres un orgullo para Chile. Un orgullo. Una mujer que venció todos los obstáculos que alguien podría imaginar en la vida, que tenía todo por delante en Estados Unidos y decidió venir a servir a su Patria", expresó.

Respecto a las acciones legales y la persecución de los responsables, el mandatario fue categórico al descartar que se tratara de una simple protesta. "Unos jóvenes que se dicen estudiantes, que se dicen que respetan el diálogo, algunos incluso dicen que esa era una manifestación, eso fue un acto de violencia. Por eso le agradezco a cada una de las ministras de este Gobierno que hoy día están acá. Gracias, Trinidad, por encabezar el Ministerio de Seguridad. Por levantar la voz y decir que esto no va a quedar impune. No es solamente una querella. Es la persecución de estas personas que hoy día, incluso algunos están borrando lo que escribieron en ese momento. Algunos que se sentían orgullosos de esta manifestación inaceptable", advirtió.

En el ámbito administrativo, el jefe de Estado anunció instrucciones directas para la cartera correspondiente, detallando que "le he pedido a la ministra de Educación que les solicite a las autoridades de la Universidad que sigan todos los sumarios, que hagan todas las investigaciones necesarias para que esas personas que atacaron a la ministra no queden impunes".

Haciendo un paralelo con la situación de otros recintos educativos del país, Kast reflexionó sobre el límite entre el derecho a protesta y el vandalismo. "Bien lo dijo la ministra de Seguridad, las manifestaciones, bienvenidas. Pero en paz, en tranquilidad, sin destrozos. Miren a dónde han llevado a establecimientos educacionales emblemáticos en Chile. Aquí estamos al frente del Instituto Nacional, un lugar donde todos se sentían orgullosos y decían: éste es nuestro Instituto Nacional. ¿Hoy día alguien puede sentir orgullo cuando sale un joven de ahí y destruye lo que encuentra a su paso? Eso no es una manifestación. Eso es violencia", argumentó.

Para concluir su intervención, la autoridad máxima del país reiteró su apoyo a la secretaria de Estado y anticipó que habrá nuevos antecedentes. "todos los chilenos tenemos que levantarnos en contra de esa violencia. Es inaceptable. Ximena, Chile está contigo, nosotros estamos contigo, muchas gracias. Muchas gracias a todos y terminemos con la violencia en Chile. Mañana distintas autoridades irán aclarando situaciones puntuales que ocurrieron dentro de un campus universitario. Muchas gracias", finalizó.

PURANOTICIA