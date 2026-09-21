Presidente Kast sube un punto en aprobación y llega al 36% en nueva encuesta Cadem: 60% desaprueba su gestión en el Gobierno

Una leve variación registra la evaluación del Presidente José Antonio Kast en la encuesta Plaza Pública de Cadem. De acuerdo con la medición, un 36% aprueba la gestión del Mandatario, mientras un 60% la desaprueba.

Las cifras representan un aumento de un punto porcentual en la aprobación y una disminución de igual magnitud en la desaprobación respecto de la medición precedente.

El estudio también indagó en la percepción sobre diferentes características personales del Presidente. Entre ellas, la responsabilidad aparece con 45%, un punto más que en la medición anterior.

Le siguen autoridad y liderazgo, con 40% y un incremento de tres puntos; honestidad, que alcanza 39% tras aumentar cinco puntos; y valentía, también con 39% y un avance de un punto.

En contraste, los atributos relacionados con la relación del Mandatario con la ciudadanía registran porcentajes inferiores. El carisma alcanza 32%, tres puntos más que la medición anterior, mientras empatía y cercanía se sitúan ambas en 29%.

La encuesta también consultó sobre distintas capacidades asociadas a la gestión presidencial. En este ámbito, el porcentaje más alto corresponde a la capacidad para hacer crecer la economía y volver a generar empleo, con 42%.

A continuación aparece la capacidad para gestionar las relaciones internacionales, que llega a 40%, aunque registra una disminución de cinco puntos.

Los porcentajes más bajos se concentran en aspectos relacionados con la conducción política. Un 23% evalúa positivamente el atributo de contar con un buen equipo de gobierno, indicador que disminuye cinco puntos.

En tanto, mantener ordenada a su coalición política alcanza 20%, mientras tener una buena relación con la oposición registra 17%, dos puntos más que en la medición previa.

EVALUACIÓN DEL GABINETE

La encuesta también incluyó una evaluación de integrantes del gabinete. Según los resultados informados, May Chomali encabeza las menciones con 59%, seguida por Iván Poduje con 58%, Catalina Parot con 56%, Louis de Grange con 54% y María Jesús Wulf con 52%.

En tanto, el canciller Francisco Pérez Mackenna registra 43%, nueve puntos menos que en la medición anterior, en la antesala del viaje presidencial a la Asamblea General de Naciones Unidas.

Entre los porcentajes más bajos aparecen Tomás Rau y Ximena Rincón, ambos con 38%, y Jorge Quiroz, con 37%. Este último, sin embargo, figura como el integrante considerado más influyente del gabinete, con 56%.

PURANOTICIA