Presidente Kast sostiene videollamada con Keiko Fujimori y confirma asistencia a cambio de mando en Perú

Ambos líderes abordaron temas de seguridad, migración y la revitalización de la Alianza del Pacífico.
El Presidente José Antonio Kast sostuvo una videollamada con la mandataria electa de la República del Perú, Keiko Fujimori, para felicitarla por su reciente triunfo electoral y expresar sus mejores deseos para el éxito de su próximo gobierno.
Durante el diálogo, ambos líderes reafirmaron el compromiso de Chile y Perú de continuar fortaleciendo la histórica relación de amistad entre ambos países, profundizando la cooperación bilateral y promoviendo un mayor intercambio comercial y de inversiones en beneficio de sus ciudadanos.
Asimismo, coincidieron en la importancia de retomar y revitalizar la Alianza del Pacífico como un mecanismo clave para impulsar la integración económica, el comercio, la inversión y la proyección conjunta hacia los mercados de Asia-Pacífico.
En materia de seguridad, el Presidente Kast y Fujimori intercambiaron puntos de vista sobre los desafíos comunes que enfrentan ambos países en temas migratorios y la necesidad de fortalecer la coordinación para combatir el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otras amenazas que afectan la seguridad de sus ciudadanos.
Finalmente, la presidenta electa extendió una invitación a Kast para participar en la ceremonia de cambio de mando en Perú, lo que fue confirmado por el Mandatario.
(Imagen: Presidencia)
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