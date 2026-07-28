Presidente Kast sostiene cita bilateral con el vicepresidente de Colombia en el marco del cambio de mando en Perú

El presidente de la República, José Antonio Kast, sostuvo este martes una reunión bilateral con el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, en el marco de su visita oficial a Lima, Perú, con motivo de la ceremonia de Juramentación e Imposición de la Banda Presidencial de la nueva mandataria peruana, Keiko Fujimori.

El encuentro se desarrolló en el Hotel Hyatt Centric de Lima y permitió abordar temas de interés común para Chile y Colombia, además de reforzar los vínculos de cooperación y el diálogo bilateral entre ambos países.

La reunión se realizó en el contexto de la participación del Mandatario chileno en las actividades oficiales del cambio de mando peruano, instancia en la que Keiko Fujimori asumirá como Presidenta de la República del Perú.

En la cita también participó el ministro de Relaciones Exteriores (RR. EE.), Francisco Pérez Mackenna.

Con esta agenda diplomática, el Presidente Kast continúa desarrollando encuentros bilaterales con autoridades extranjeras durante su estadía en Lima, con el objetivo de fortalecer las relaciones internacionales de Chile y promover el trabajo conjunto en materias de interés regional.

Para la jornada de este martes, la agenda del jefe de Estado contempla además una reunión con la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, en el Palacio de Torre Tagle. Posteriormente, visitará la histórica Casa O'Higgins, donde realizará un recorrido por sus dependencias, para luego asistir a la ceremonia de juramentación e imposición de la Banda Presidencial de la nueva mandataria peruana, actividad que se llevará a cabo en el Congreso de la República.

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