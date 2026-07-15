Presidente Kast se reúne con RN y recibe propuesta para fortalecer la coordinación legislativa con el Congreso

El presidente José Antonio Kast sostuvo la noche del martes una reunión con las bancadas de senadores y diputados de Renovación Nacional (RN) en el Palacio Cerro Castillo, en Viña del Mar, con el objetivo de fortalecer la coordinación legislativa entre el Ejecutivo y el Congreso.

La cita forma parte de una serie de encuentros impulsados por el Mandatario con las bancadas que respaldan al Gobierno, luego de una reunión previa con los parlamentarios del Partido Republicano. La iniciativa busca consolidar un trabajo coordinado en torno a la agenda legislativa y a las principales reformas e iniciativas del Ejecutivo.

En la reunión participaron los senadores Paulina Núñez (presidenta del Senado), Andrés Longton, Camila Flores, Manuel José Ossandón, Andrea Balladares (presidenta de RN), Miguel Becker, María José Gatica y Carlos Küschel.

Por parte de la bancada de diputados asistieron Luis Pardo, Francisco Orrego, Claudia Mora, Diego Schalper, Ximena Ossandón, Eduardo Durán, Rodrigo Ramírez, Carlos Chandía, Juan Carlos Beltrán, René Manuel García, Daniel Valenzuela y Mauro González.

Durante el encuentro, los parlamentarios de RN entregaron al Presidente una propuesta de Protocolo Institucional de Coordinación para el Gobierno de Unidad, documento que busca establecer un marco permanente de coordinación política, legislativa, territorial y comunicacional entre el Ejecutivo y los partidos oficialistas.

La propuesta tiene como finalidad anticipar diferencias, mejorar la gestión y asegurar una agenda común, e incluye medidas como la creación de un Comité Político de Presidentes de Partido, reuniones periódicas entre el Ejecutivo y los jefes de bancada, una coordinación prelegislativa antes del ingreso de proyectos al Congreso, una estrategia comunicacional común y un mecanismo institucional para resolver controversias antes de que escalen públicamente.

Asimismo, el documento contempla la creación de una secretaría técnica permanente dependiente de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para realizar seguimiento a los acuerdos, además de establecer principios como la lealtad entre los partidos de Gobierno, la transparencia en los compromisos, el respeto por la autonomía de las colectividades y la resolución institucional de las diferencias.

Tras la reunión, el jefe de bancada de RN, Diego Schalper, valoró el encuentro y el contenido de la propuesta presentada al Mandatario.

"Hemos tenido una excelente reunión con el presidente de la República, donde hemos tenido la oportunidad de compartir impresiones sobre la marcha del Gobierno y le hemos presentado un documento que, en nuestra opinión, puede ser una contribución a ordenar el trabajo de todas las fuerzas políticas y partidos que concurren en el oficialismo", dijo.

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