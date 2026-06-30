Presidente Kast se reúne con canciller alemán en cumbre de Mercosur y prioriza blindar el corredor bioceánico ante el crimen organizado

El presidente de la República, José Antonio Kast, sostuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, en el marco de la Cumbre del Mercosur, que se desarrolla en Paraguay.

Tras el encuentro, el mandatario destacó que la conversación estuvo centrada en el fortalecimiento del intercambio comercial, la educación, la cooperación científica y la seguridad regional.

"Conversamos sobre distintos temas de intercambio comercial tanto con Alemania como con la Comunidad Europea. Pudimos ver temas en educación y también en lo que dice en relación con la observación del universo", aseguró.

Kast explicó que uno de los principales puntos abordados fue la importancia de reforzar la seguridad en el contexto del desarrollo del corredor bioceánico, iniciativa que busca fortalecer la conectividad entre Chile y Brasil.

"Sobre todo, la seguridad. Se está construyendo, como ustedes saben, este corredor bioceánico que va a ir entre Chile y Brasil, que va a permitir mayor rapidez y flujo de mercancías hacia Asia, pero también hacia Europa. Nos importa mucho el tema de la seguridad portuaria y que todos colaboremos para combatir el crimen organizado", enfatizó.

Consultado por los beneficios que podría generar para Chile un eventual acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el jefe de Estado recordó la posición del país frente al bloque regional.

"Nosotros no somos parte integrante del Mercosur, somos un país observador porque tenemos tratados de libre comercio con la Comunidad Económica Europea, con distintos países", señaló.

En esa línea, sostuvo que la experiencia chilena puede aportar al proceso de integración comercial que impulsa el bloque sudamericano.

"Nuestra experiencia colabora para que Mercosur pueda ir avanzando también en esta línea. Sí nos interesa que Latinoamérica, todo el continente, sea un continente seguro", destacó el Presidente Kast.

Finalmente, el mandatario insistió en que el combate al crimen organizado debe ir de la mano con el fortalecimiento del comercio internacional.

"Junto con el tema de comercio, la seguridad es fundamental para que ese comercio fluya como corresponde y no sea capturado por el crimen organizado, que es algo que sí nos interesa y en lo cual nosotros hemos liderado instancias de interacción con los distintos países vecinos a Chile", concluyó.

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