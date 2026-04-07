Presidente Kast se realizará test de drogas este miércoles y anunciará una serie de medidas sobre la materia

El Presidente José Antonio Kast tiene previsto este miércoles concurrir a las dependencias de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) con el objetivo de realizarse un test de drogas.

El procedimiento médico que fue programado para las 10:00 horas se inserta en una política institucional que tuvo su origen a comienzos de año, cuando se estableció como una condición obligatoria para quienes integraran el gabinete ministerial, para luego extenderse de manera permanente a diversas reparticiones del Estado.

El examen en cuestión se lleva a cabo mediante la recolección de una muestra de pelo. En cumplimiento con lo que estipula la legislación vigente sobre la materia, los resultados de dicho análisis serán de conocimiento público una vez procesados.

En este marco, el asunto ha capturado la atención del debate político reciente. Legisladores pertenecientes al Partido Socialista ingresaron hace poco un requerimiento ante la Contraloría General de la República de Chile. El propósito de esta gestión es que el ente contralor determine si las autoridades han dado cumplimiento efectivo a esta exigencia legal al momento de asumir sus funciones gubernamentales.

La ofensiva ante el organismo fiscalizador fue encabezada por la senadora Daniella Cicardini, junto a los diputados Daniel Manouchehri y Juan Santana. Los parlamentarios pusieron el foco de su solicitud en la situación de ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, seremis y jefes de servicio.

De esta manera, la concurrencia del jefe de Estado para efectuarse el test ocurre en un clima de estricta fiscalización política y en pleno proceso de aplicación de nuevas directrices orientadas a fortalecer la probidad pública en el país.

Además según dio a conocer Meganoticias, el Mandatario también aprovechará de anunciar una serie de medidas en la materia, para reforzar la agenda en transparencia de su administración.

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