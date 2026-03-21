Presidente Kast resaltó el rol de la Fuerza Aérea en ceremonia por su 96º aniversario

El Presidente José Antonio Kast, junto al comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), general del aire Hugo Rodríguez González, encabezó una ceremonia en conmemoración del 96° aniversario de la institución.

En la instancia, el Mandatario destacó el rol fundamental que cumple la Fuerza Aérea en la defensa de la soberanía nacional, así como su contribución a la integración del territorio y al desarrollo del país, valorando especialmente su permanente avance en tecnología e innovación.

Además, resaltó el compromiso y vocación de servicio de quienes integran la institución, subrayando su labor permanente en resguardo del país y su proyección hacia el centenario que conmemorará en 2030.

La actividad se llevó a cabo con la presencia de altas autoridades civiles y militares, además de un desfile aéreo y terrestre, en el que participaron más de 1.400 efectivos y cerca de 60 aeronaves.

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