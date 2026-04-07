Presidente Kast resalta el liderazgo de Chile en la industria aeroespacial regional en la inauguración de la FIDAE 2026

El Presidente José Antonio Kast encabezó la ceremonia inaugural de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE 2026), principal plataforma aeroespacial, de defensa y seguridad de América Latina.

Acompañaron al jefe de Estado en esta instancia el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire Hugo Rodríguez González.

La comitiva oficial también integró a los miembros del alto mando de la institución y al coronel de Aviación (A) Carlos Salazar, quien se desempeña como director de la FIDAE.

Desde su creación en el año 1980, la muestra ha forjado un prestigio global que hoy, tras 46 años de trayectoria, la posiciona como el encuentro líder del sector en la región.

"FIDAE expresa la capacidad de nuestro país de organizar, de convocar, de innovar y de proyectarse con seriedad en un ámbito estratégico para el presente y el futuro de las naciones. Chile no llegó a este punto, a este desarrollo, por casualidad”, afirmó el jefe de Estado.

“El país entendió temprano de la importancia del espacio aéreo y de la tecnología y de la proyección estratégica. Esta feria también es parte de nuestra historia como país", señaló el Presidente en su discurso.

Asimismo, el Mandatario afirmó: "Tengo la convicción de que Chile tiene un gran presente y un mejor futuro por delante. Nuestro Gobierno está comprometido en ese camino. Cuando un país cuida su defensa, impulsa su tecnología y confía en sus instituciones, no solo se protege lo mejor, también se prepara mejor para el futuro”.

“La realización de FIDAE 2026 reafirma el liderazgo de Chile en la industria aeroespacial regional, consolidando un espacio clave para la innovación, el desarrollo económico y la cooperación internacional, proyectando al país hacia los desafíos tecnológicos del futuro”, complementó.

Cabe señalar que la edición 2026 -vigésima cuarta versión- se llevará a cabo entre el 7 y el 12 de abril en la Base Aérea Pudahuel, proyectando a Chile como un actor relevante en el ecosistema aeroespacial global. La feria congregará a 35 países expositores, 440 empresas, 300 delegaciones oficiales y se esperan la presencia de más de 60 mil visitantes.

PURANOTICIA