Camioneros rechazan nuevo aumento en precios de combustibles y exigen al Gobierno "mecanismos extraordinarios" para contener futuros aumentos

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) manifestó su rechazo al nuevo aumento de los precios de los combustibles que comenzó durante este jueves.

Desde la organización advirtieron los riesgos del incremento para el gremio y emplazaron al Gobierno a establecer mecanismos para contener futuros ascensos.

En un comunicado, la CNDC señaló que “expresa su rechazo y desaliento ante las nuevas alzas de los combustibles y diésel en particular, aplicadas este jueves 1 de octubre, que perjudican totalmente a los transportistas de carga, más aún a las pymes del sector”.

“Las bases del gremio se encuentran en absoluta incertidumbre, toda vez que a este aumento de precios se instala el fantasma de alzas consecutivas ante la muy probable suspensión de ventas de combustible a Chile por parte de Estados Unidos”, indicaron desde la organización.

“Los transportistas estamos realmente preocupados, porque, junto con los perjuicios directos que generan las alzas, se añade mayor presión a la estancada economía chilena que, además, hoy conoció un nuevo Imacec negativo, desplomando las expectativas”, recalcaron en la CNDC.

“Por tales razones, en este contexto tan desfavorable, la CNDC comprende y solidariza con asociados nuestros que han quedado al borde de la quiebra por las alzas consecutivas, y con quienes sencillamente han quedado fuera de mercado. Nuestro gremio no ha convocado a movilizaciones o protestas”, sostuvieron desde la Confederación.

“La CNDC plantea nuevamente al Gobierno la exigencia de poner en ejecución mecanismos extraordinarios para contener las futuras alzas, ya que pronto se avizora la que corresponde a la tercera semana de octubre”, concluyeron desde la organización en el comunicado.

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