Presidente Kast recibió a cerca de 130 alcaldes en La Moneda para abordar desafíos territoriales y fortalecer la coordinación

El Presidente José Antonio Kast encabezó este miércoles un encuentro con cerca de 130 alcaldes de todo el país en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, en una instancia de diálogo orientada a abordar los principales desafíos territoriales y fortalecer la coordinación entre el Gobierno y los municipios.

Al inicio de la reunión, el Jefe de Estado tomó la palabra para explicar el propósito central de la convocatoria. En su intervención, el Mandatario recalcó la relevancia de prestar atención a las autoridades locales con el fin de progresar hacia la entrega de soluciones tangibles que beneficien directamente a las comunidades.

Una vez finalizada la exposición presidencial, se dio paso a una ronda de conversación en la que los jefes comunales tuvieron la oportunidad de presentar sus sugerencias y preocupaciones. Entre los puntos más críticos de la agenda, destacó el debate sobre la rebaja de contribuciones y las consecuencias que esta medida tendría sobre el Fondo Común Municipal. Del mismo modo, las autoridades abordaron la necesidad de diseñar políticas públicas con una mirada territorial, las vías para obtener mayor liquidez en la gestión municipal, el funcionamiento del Fondo de Apoyo Regional y las estrategias para articularse de mejor manera con los gobiernos regionales.

El ámbito de la seguridad y la convivencia ciudadana también ocupó un lugar central en la mesa de trabajo. Los presentes analizaron los conflictos derivados de las incivilidades y la realidad de las personas en situación de calle, evaluando los instrumentos legales disponibles para enfrentar estos escenarios. A la par, se examinaron los obstáculos actuales en el sector educativo, haciendo especial hincapié en la convivencia dentro de los recintos escolares y en la operatividad de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Esta jornada se enmarca dentro de la agenda de trabajo del Gobierno, cuya meta es potenciar la función de las municipalidades al ser estas la primera línea de respuesta frente a las necesidades ciudadanas. Con este tipo de instancias, el Ejecutivo busca impulsar a lo largo de todo el territorio nacional una gestión pública que se caracterice por ser más eficiente, estrechamente coordinada y con mayor cercanía a las personas.

(Imagen: Presidencia)

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